Tunisie: Innovation Day 2026 - Rendez-vous avec l'automobile du futur

La capitale tunisienne s'apprête à devenir, le jeudi 4 juin prochain, le centre névralgique de la technologie automobile à l'occasion de l'Innovation Day 2026. Ce rendez-vous majeur, orchestré par la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce en partenariat étroit avec la Tunisian Automotive Association et le soutien de la GIZ, ambitionne de poser les jalons d'un dialogue stratégique sur les mutations profondes qui bouleversent actuellement le secteur.

L'événement se conçoit comme une plateforme de réflexion autour des grandes tendances technologiques mondiales, tout en dressant un état des lieux des opportunités et des défis structurels propres au paysage industriel tunisien. À travers une série d'interventions d'experts, les débats mettront en lumière les enjeux de la durabilité, de la numérisation et de la recherche et développement, avec une priorité accordée aux solutions respectueuses de l'environnement et aux technologies de rupture.

Au-delà de la simple conférence, cette édition explorera des thématiques cruciales allant de l'émergence de nouveaux modèles de mobilité à l'identification de marchés hors des circuits traditionnels. Une attention particulière sera portée à l'adaptation des compétences humaines, un levier essentiel pour répondre aux exigences de la transformation globale de l'industrie. Cette synergie sera portée par un panel prestigieux réunissant des universitaires tunisiens, des dirigeants de grands groupes industriels et des conférenciers internationaux issus des leaders mondiaux du secteur.

Véritable vitrine du savoir-faire national, cette biennale exposera des innovations intégralement conçues en Tunisie. Des projets d'avant-garde liés à la mobilité électrique, à l'énergie solaire et à la robotique autonome seront présentés au public, illustrant l'ancrage du pays dans l'ère de l'Industrie 4.0 et de la logistique urbaine intelligente. Enfin, cet Innovation Day fera office de catalyseur pour le réseautage, favorisant la création d'alliances entre décideurs et investisseurs afin de bâtir une vision opérationnelle commune pour l'avenir de l'automobile.

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