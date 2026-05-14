Tunisie: Ligue 1 -L'Espérance des Tunis et le Club sfaxien au coude à coude pour la C1

La troisième et dernière salve des matchs de la dernière journée du championnat de la Ligue professionnelle 1 de football se déroule ce jeudi à partir de 16h00, avec des enjeux majeurs tant pour l'attribution de la deuxième place que pour la lutte pour le maintien.

La bataille pour la deuxième place, qualificative pour la Ligue des champions africaine, oppose l'Espérance sportive de Tunis, deuxième avec 60 points, au Club sportif sfaxien, troisième avec 59 points. Les deux formations jouent leur avenir continental à distance lors de cette ultime journée.

Dans le bas du tableau, la tension est également maximale entre l'Olympique de Béja, qui totalise 31 points, et la Jeunesse sportive de Kairouan, qui en compte 30, dans la course au maintien parmi l'élite.

Le programme complet de cette dernière journée est le suivant :

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Club africain - Olympique de Béja

Arbitrage : Hichem Boularas - VAR : Saïfeddine El Ouertani

Union sportive monastirienne - Avenir sportif de Soliman

Arbitrage : Hichem Trabelsi - VAR : Mehrez El Maleki

Étoile sportive du Sahel - Jeunesse sportive de Kairouan

Arbitrage : Nidhal Beltaïef - VAR : Housni El Naïli

Union sportive de Ben Guerdane - Espérance sportive de Tunis

Arbitrage : Bassem Belaïd - VAR : Walid El Mnasri

Club sportif sfaxien - Étoile sportive de Métlaoui

Arbitrage : Hamza Jaaïd - VAR : Muntasser Belarbi

Cette dernière journée s'annonce donc décisive à tous les niveaux du classement, avec des verdicts attendus aussi bien pour les places africaines que pour la survie en Ligue 1.