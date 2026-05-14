Tunisie: Face à la vie chère, le pays serre la vis sur les importations non essentielles

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a présidé mercredi une réunion avec des représentants du secteur privé, des industriels, des producteurs et des grandes surfaces commerciales afin d'examiner la situation des prix et les moyens de mieux les maîtriser, dans un contexte international marqué par de fortes mutations géopolitiques.

Selon un communiqué du ministère du Commerce, cette rencontre vise à préserver le pouvoir d'achat des citoyens face à la hausse des prix de plusieurs produits de consommation, notamment les produits d'entretien ménager, les articles d'hygiène corporelle ainsi que certains produits alimentaires.

Le ministre a souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une approche participative entre les secteurs public et privé. Il a indiqué que les changements géopolitiques enregistrés à l'échelle internationale ont eu des répercussions directes sur les marchés et sur les coûts de plusieurs produits de première consommation.

Samir Abid a estimé que cette conjoncture impose un travail concerté entre l'administration et les acteurs économiques afin d'identifier des solutions capables de préserver le tissu industriel tunisien, de soutenir la dynamique économique et d'assurer la pérennité des petites et moyennes entreprises.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministre a également insisté sur la nécessité d'encourager davantage la production locale, tout en protégeant le panier de la ménagère et la capacité d'achat des consommateurs.

À l'issue de la réunion, les participants ont convenu de poursuivre cette démarche de concertation et de solidarité afin d'atténuer l'impact des fluctuations mondiales sur les prix de certains produits. Ils ont également appelé à renforcer les exportations tunisiennes, notamment celles à forte valeur ajoutée, et à réduire autant que possible les importations de produits de consommation jugés non essentiels.

Des mesures pratiques devraient être engagées prochainement dans ce cadre, selon la même source.