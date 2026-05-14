Tunisie: Alerte SONEDE - Interruption de l'eau potable à partir de ce soir dans plusieurs zones de Ben Arous

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a annoncé, dans un communiqué publié mardi, une coupure programmée de l'alimentation en eau potable qui entrera en vigueur ce jeudi 14 mai 2026 à partir de 21h00, dans plusieurs zones du gouvernorat de Ben Arous.

Cette interruption concernera une partie de la région de Boumhel, la zone urbaine de Mornag, ainsi que les localités avoisinantes, notamment El Alia, Errissala et Zawiyat Mornag.

Selon la SONEDE, cette mesure s'inscrit dans le cadre des travaux de renforcement des ressources hydrauliques au niveau de la délégation de Mornag. Elle consiste en particulier au raccordement d'un nouveau réservoir d'une capacité de 2 500 m³ au réseau de distribution, via une conduite principale de 600 mm de diamètre.

L'entreprise précise aussi que les travaux seront réalisés sans interruption afin de garantir leur achèvement dans les meilleurs délais.

La reprise progressive de l'approvisionnement en eau potable est prévue à partir de 07h00 du matin, le vendredi 15 mai 2026, une fois les opérations de raccordement finalisées.

Les habitants des zones concernées sont invités à prendre leurs dispositions en conséquence, afin de limiter l'impact de cette interruption temporaire.