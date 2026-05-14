Tunisie: Au pays - Vers une appellation d'origine pour le figuier de Barbarie de Kasserine

Le figuier de Barbarie produit dans le gouvernorat de Kasserine est en cours de valorisation à travers la mise en place d'une appellation d'origine protégée, une démarche destinée à renforcer sa compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux, a annoncé le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Ezzedine Ben Cheikh a précisé, lors de la première édition du concours de la meilleure innovation pour la valorisation du figuier de Barbarie, que cette filière bénéficie d'une forte demande sur le marché local, tout en étant de plus en plus orientée vers la transformation industrielle à forte valeur ajoutée.

Sur le plan des exportations, le ministre a indiqué que le volume moyen exporté atteint environ 2 742 tonnes sur la période 2021-2025, pour une valeur annuelle estimée à 3,5 millions de dinars. Les principaux débouchés incluent notamment le marché libyen, ainsi que des destinations dans le Golfe, en Europe, en Afrique et au Canada.

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Le figuier de Barbarie est considéré comme une filière agricole stratégique en Tunisie, en raison de sa forte capacité d'adaptation aux conditions climatiques difficiles. Il se distingue également par la diversité de ses usages, allant de la consommation fraîche à la transformation en produits dérivés à haute valeur ajoutée, tels que l'huile de graines de figue de Barbarie ou le vinaigre. Il est aussi utilisé dans l'alimentation animale, tout en jouant un rôle environnemental important dans la fixation des sols et la lutte contre l'érosion.

Les gouvernorats de Kairouan et de Kasserine figurent parmi les principaux bassins de production, aux côtés de régions à fort potentiel comme Nabeul, Siliana et Béja.

Le secteur fait toutefois face à des défis croissants liés aux changements climatiques et à la propagation de la cochenille du figuier de Barbarie, qui ont affecté les rendements et les superficies exploitées. Cette situation appelle, selon les autorités, à un renforcement de la recherche scientifique, au développement de variétés résistantes et à l'intensification des programmes de surveillance phytosanitaire afin de garantir la durabilité de la filière.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme conjoint entre le Groupement professionnel commun des fruits et un projet de coopération tuniso-suisse, financé par le Secrétariat d'État suisse à l'économie et mis en oeuvre par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel.

Organisation des Nations unies pour le développement industriel et Secrétariat d'État suisse à l'économie accompagnent ce projet qui vise à structurer la chaîne de valeur du figuier de Barbarie en Tunisie.

L'objectif est de soutenir l'innovation, la recherche scientifique et l'investissement dans la transformation de ce produit agricole prometteur, tout en renforçant la coordination entre les différents acteurs afin de favoriser un développement agricole durable et d'ouvrir de nouvelles perspectives de valorisation et de commercialisation.