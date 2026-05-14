Tunisie: Perturbations météorologiques attendues dès cette nuit sur plusieurs régions du pays

Des perturbations météorologiques sont attendues à partir de la nuit prochaine sur plusieurs régions de la Tunisie, avec des pluies parfois modérées qui s'étendront progressivement du sud vers le nord, selon les prévisions d'un expert en climatologie.

Le professeur agrégé de géographie et chercheur en climatologie, Amer Bahba, a indiqué lors de son intervention ce jeudi sur Jawhara FM, que le pays connaîtra une dégradation progressive des conditions météorologiques à partir de la nuit prochaine.

Selon lui, ces perturbations toucheront d'abord le sud-ouest du pays, notamment les gouvernorats de Tozeur, Gafsa et Kébili, avant de s'étendre vers les régions du sud-est, en particulier Médenine, Tataouine et Gabès.

Le phénomène devrait ensuite gagner le centre-ouest, notamment Kasserine et Sidi Bouzid, ainsi que les régions orientales en direction de Sfax et du Sahel. Les perturbations progresseront graduellement vers le nord du pays.

Ces conditions météorologiques seront accompagnées de pluies parfois modérées, avec une persistance attendue jusqu'aux journées de vendredi et samedi.