Tunisie: L'ambassadeur turc met en avant Konya et Sfax comme pôles complémentaires de coopération économique

La 15e édition du Salon méditerranéen de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire « SMA MED FOOD 2026 » a été inaugurée à Sfax, en présence de plusieurs responsables tunisiens et étrangers, avec une participation internationale marquée notamment par une importante délégation turque.

La cérémonie d'ouverture, organisée au Parc des expositions international de Sfax, a réuni l'ambassadeur de Turquie en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, ainsi qu'une délégation composée d'une vingtaine d'hommes d'affaires et de représentants de secteurs économiques de la ville turque de Konya. Des représentants diplomatiques et plusieurs acteurs économiques ont également pris part à l'événement.

Le salon rassemble des exposants spécialisés dans les technologies agricoles, les industries agroalimentaires, les systèmes d'irrigation, l'oléiculture et les équipements agricoles. Des entreprises turques y présentent également leurs produits et innovations technologiques.

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Dans une déclaration en marge de l'événement, Ahmet Misbah Demircan a souligné que Sfax figure parmi les principaux pôles industriels de la Tunisie grâce à ses capacités de production et de transformation industrielle. Il a indiqué que la coopération entre la Turquie et la Tunisie connaît une évolution continue, notamment dans les secteurs des équipements agricoles et de l'huile d'olive.

Le vice-président de la Chambre de commerce de Konya, Lotfi Bacharan, a affirmé que la participation turque vise à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et à explorer de nouvelles perspectives de coopération économique.

De son côté, le président de la Chambre de commerce tuniso-turque, Selçuk Yilmaz, a mis en avant l'importance de conjuguer le savoir-faire industriel turc avec la position stratégique de la Tunisie, considérée comme une plateforme d'accès aux marchés africains et européens.

Par ailleurs, Hassan Gök, dirigeant de l'entreprise turque « Sky Makina », a estimé que la Tunisie offre des perspectives prometteuses dans les domaines de l'agriculture et des industries mécaniques, appelant les investisseurs turcs à saisir les opportunités du marché tunisien.

Le programme de cette édition prévoit l'organisation de forums d'affaires, de conférences techniques, de rencontres professionnelles, de présentations de produits ainsi que de réunions B2B entre entreprises.

Les activités du salon se poursuivront jusqu'au 17 mai 2026.