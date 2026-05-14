Congo-Kinshasa: Lutte antiérosive - Plus de 200 personnes déjà indemnisées à Kananga

Au moins 209 personnes affectées par les travaux du Projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga (PURUK) ont déjà été indemnisées au quartier Dikongay, dans la commune de Lukonga, a affirmé, mardi 12 mai, le coordonnateur de ce projet.

Certains bénéficiaires affirment que cet appui financier leur a permis d'acquérir de nouvelles parcelles et de se réinstaller dans de meilleures conditions.

« Nous vivions dans une grande souffrance, surtout pendant la saison des pluies. Cela nous causait même des problèmes d'hypertension. Aujourd'hui, nous avons acheté une bonne parcelle et nous avons même des locataires », se réjouissent-ils.

Pour plusieurs habitants, c'est une première à Kananga de voir des populations relogées loin des zones à risque, notamment celles exposées aux ravins érosifs. Par le passé, ces phénomènes ont contraint de nombreuses familles à se déplacer, et certaines personnes y ont même perdu la vie.

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Le coordonnateur du PURUK, Jean-Michel Bunku, explique que cette indemnisation vise à accompagner les personnes dont les parcelles ont été englouties par les ravins ou celles situées sur les voies d'accès utilisées par les engins pour atteindre les sites érosifs.

L'objectif est de leur permettre de se reloger et de poursuivre leurs activités dans des conditions normales.

« Lorsque nos travaux impactent les populations riveraines des sites érosifs, les règles de la Banque mondiale exigent que nous leur donnions les moyens de se réinstaller ailleurs dans des conditions décentes », a expliqué Jean-Michel Bunku.

Financé par la Banque mondiale, ce projet concerne dix sites érosifs, couvrant une quarantaine de têtes d'érosion dans la ville de Kananga.

Le coordonnateur annonce également que, dans un délai d'un mois et demi, les travaux seront lancés sur treize autres sites.