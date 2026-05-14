Congo-Kinshasa: L'entreprise zambienne ZESCO UNITED menace de couper l'électricité dans 3 territoires du Haut-Katanga

Dans une correspondance adressée mardi 12 mai à la SNEL, l'entreprise zambienne ZESCO United a menacé de couper le courant électrique dans les territoires de Sakania, Kasenga et Pweto, ainsi que dans la commune de Mokambo, en province du Haut-Katanga.

Cette mise en garde de la société étrangère, qui fournit l'électricité dans une partie du Haut-Katanga, inquiète la société civile locale.

Selon la lettre de ZESCO, la SNEL dispose de 48 heures à compter du 12 mai pour prendre ses dispositions avant la déconnexion de ces trois territoires.

Inquiétudes de la société civile

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« Nous venons à peine de recevoir une lettre émanant de la Zambie, ZESCO United, adressée à la SNEL Haut-Katanga, donnant une échéance de deux jours pour interrompre la fourniture d'énergie électrique dans les territoires qui sont ses clients, notamment Sakania, Kasenga, Pweto et la commune de Mokambo », a déclaré Jean Wolondo, président de la société civile du territoire de Sakania.

Il a plaidé pour une intervention urgente de l'État afin d'assurer la continuité de la desserte en énergie électrique dans ces zones frontalières, alimentées par la Zambie.

La société civile redoute de lourdes conséquences pour la population en cas de coupure, notamment une montée de l'insécurité.

Jean Wolondo rappelle qu'il n'y a pas longtemps, ZESCO Zambie avait déjà interrompu la fourniture d'électricité dans ces territoires, avant que le courant ne soit rétabli grâce à l'intervention du gouvernement central et des députés locaux.