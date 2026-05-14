Congo-Kinshasa: La CADECO digitalise ses services pour renforcer la confiance des épargnants

La Caisse générale d'épargne du Congo (CADECO) poursuit sa mutation en digitalisant ses services, avec l'ambition de redevenir un acteur financier de proximité au service de la population congolaise. Mardi 12 mai, cette institution publique a tenu son assemblée générale ordinaire à Kinshasa, au cours de laquelle elle a présenté ses innovations.

Longtemps en léthargie financière, avec des infrastructures devenues vétustes à travers le pays et une perte de confiance des épargnants, la CADECO cherche, à travers cette modernisation progressive, à renforcer son rôle dans le financement public de proximité et à consolider sa place dans le paysage financier congolais. L'objectif affiché est de bâtir une institution plus fiable, performante et adaptée aux attentes des usagers.

Lors de cette assemblée générale, l'institution a validé ses comptes annuels, présenté ses chantiers de modernisation et réaffirmé la stratégie de relance engagée par la Direction générale.

Les chantiers de modernisation

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Pour rattraper son retard technologique, la CADECO concentre ses efforts sur plusieurs axes : Mise en place d'un système informatique centralisé pour interconnecter toutes les agences en temps réel.

Développement d'applications mobiles permettant aux clients, notamment les fonctionnaires, de consulter leur solde et d'effectuer des transactions depuis leur téléphone.

Migration vers des cartes bancaires à puce (normes EMV) pour les retraits aux distributeurs (DAB) et les paiements sur terminaux (TPE).

Le Directeur général, Célestin Mukeba, affirme vouloir projeter l'image d'une institution moderne, accessible et alignée sur les exigences actuelles du secteur financier.

« Cette assemblée générale s'inscrit dans la continuité des actions de modernisation engagées depuis plusieurs mois. Au-delà de la réhabilitation des infrastructures, la CADECO mise sur la transformation digitale de ses services, l'amélioration des outils de travail et le renforcement de la gouvernance interne afin de rendre les opérations plus rapides et plus efficaces », a-t-il déclaré.

Travaux en cours et expansion

A Kinshasa, les travaux de réfection des bureaux sont réalisés à près de 80 % et devraient être finalisés d'ici fin juin 2026. Mais la transformation ne se limite pas à la capitale : l'institution entend renforcer sa présence dans plusieurs provinces pour favoriser l'inclusion financière et l'accès aux services dans des zones éloignées des grands centres urbains, comme Ariwara, Kutu ou Buta.

Le comité de gestion veut que la CADECO accompagne les populations dans tout le pays, soutienne les projets des petites et moyennes entreprises, facilite l'accès au crédit et à l'épargne, et rapproche ses services des fonctionnaires, même dans les zones les plus reculées.