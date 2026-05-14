Afrique: Guerre dans l'Est du pays - Macron appelle au dialogue avec le Rwanda et rejette les sanctions collectives contre Kigali

Alors que la RDC et le Rwanda avaient entériné en décembre dernier un accord de paix sous l'égide des États-Unis, sans parvenir à mettre fin aux hostilités sur les lignes de front, le président français Emmanuel Macron s'est opposé à l'adoption de sanctions collectives contre Kigali. Il a plutôt appelé les deux États à reprendre le dialogue.

Lors d'une interview accordée mardi 12 mai à France 24 et RFI, en marge du Sommet Forward Africa tenu à Nairobi, au Kenya, le chef de l'État français a défendu une approche en plusieurs axes :

Dialogue direct entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame.

Retrait de toutes les forces étrangères.

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Reprise des négociations politiques avec l'AFC/M23.

Remise de l'Union africaine au centre du processus de paix.

Concernant les sanctions américaines contre Kigali, Emmanuel Macron a été explicite : multiplier les pressions extérieures risquerait de rendre le Rwanda moins coopératif. Selon lui, « mieux vaut revenir aux principes du dialogue ».

Pour le président français, la politique de l'isolement est contre-productive. Il préfère privilégier la « vertu du dialogue respectueux » avec les dirigeants congolais et rwandais, plutôt que des mesures punitives, afin de favoriser une résolution durable du conflit dans l'Est de la RDC.

Invités :

-Patrick Matata Makalamba, professeur et député national élu de la ville de Kisangani dans la province de la Tshopo. Il est également cadre de l'UDPS, parti politique membre de l'Union sacrée de la nation.

-Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa, député national honoraire, il est premier vice-président du parti Politique Engagement citoyen pour le développement (ECIDE), parti membre de la coalition Lamuka. Il est également notable de la province du Nord-Kivu.

-Reagan Miviri, avocat et chercheur à Ebuteli, partenaire de recherche du Groupe d'étude sur le Congo (GEC).