Congo-Kinshasa: La Cour des comptes alerte sur des détournements présumés des finances publiques

La Cour des comptes a révélé, mercredi 13 mai, l'existence de cas présumés de détournements des finances publiques au sein du gouvernement central, des exécutifs provinciaux ainsi que dans certaines entreprises publiques. L'annonce a été faite par le premier président de l'institution judiciaire, Jimmy Munganga Ngwaka, lors d'un briefing de presse organisé à Kinshasa.

Depuis la rentrée judiciaire de mars dernier, plusieurs irrégularités ont été constatées, notamment des dépenses exécutées sans pièces justificatives conformes, en violation des règles budgétaires et comptables, dénonce la Cour des comptes.

« Lorsque nous examinons les comptabilités mensuelles de certains ministères et institutions publiques, la Cour des comptes constate des dépenses sans pièces justificatives. Dans ce cas, il y a présomption de détournement. Tous les comptables publics concernés vont être poursuivis devant la Cour des comptes. Certains, pour des cas graves, seront renvoyés », a déclaré Jimmy Munganga Ngwaka.

Audits et poursuites annoncés

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À la même occasion, le procureur général près la Cour des comptes, Guy Tshipata Mulumba, a annoncé le lancement de plusieurs audits au sein des institutions publiques. Il a promis des poursuites judiciaires contre toutes les personnes qui seraient reconnues coupables de ces faits.

Cette action publique annoncée, si elle aboutit, marquera une étape importante dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des finances publiques en RDC, alors que la transparence et la redevabilité sont de plus en plus exigées par la société civile et les partenaires internationaux.