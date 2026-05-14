Afrique: Bassirou Diomaye Faye regagne Dakar à l'issue du Sommet Africa Forward

13 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, regagne ce mercredi Dakar, la capitale sénégalaise après avoir participé activement au Sommet Africa Forward, consacré aux "Partenariats entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance", tenu du 10 au 12 mai à Nairobi (Kenya), a-t-on appris de la présidence de la République.

Cette rencontre organisée conjointement par le Kenya et la France a été un rendez-vous de haut niveau qui a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement, des responsables d'institutions internationales, des dirigeants d'entreprises ainsi que des acteurs de l'innovation.

Elle portait sur les "Enjeux de croissance durable, de souveraineté économique et de transformation du continent africain", indique la même source.

La présidence indique aussi que "cette participation au Sommet Africa Forward a permis au Sénégal de consolider ses échanges avec plusieurs partenaires internationaux et de mettre en avant ses priorités stratégiques en matière de souveraineté économique, d'innovation, de transition écologique et d'intégration africaine".

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