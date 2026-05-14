Sénégal: Tabaski 2026 - Des dispositions prises pour sécuriser les points de vente de moutons à Dagana (Officiel)

Dagana — L'adjoint au préfet du département de Dagana (nord), Landing Diatta, a assuré, mercredi, que des dispositions sécuritaires sont en cours de déploiement avec les forces de défense et de sécurité (FDS) pour garantir la sécurité des points de vente de moutons.

"Je peux vous assurer, ici, que des dispositions sécuritaires sont en cours de déploiement avec les services compétents, notamment les forces de défense et de sécurité, pour garantir la sécurité des points de vente de moutons et des acteurs impliqués", a dit l'autorité administrative.

M. Diatta répondait aux préoccupations des éleveurs lors d'une réunion du Comité départemental de développement (CDD) axée sur l'approvisionnement en moutons des points de vente et les dispositifs sécuritaires environnants.

Pour une bonne sécurité des points de vente, il a également souligné la nécessité d'impliquer les communautés locales, rappelant que la gestion de la sécurité ne relève pas seulement "(...) des pouvoirs publics". Elle doit être, selon lui, une "responsabilité partagée" avec les populations.

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Les acteurs présents à cette réunion ont réaffirmé leur engagement à travailler en synergie avec les autorités pour assurer un bon approvisionnement du marché local en moutons et de meilleures conditions de commercialisation du bétail à quelques jours de la fête de l'Eid el-Kébir ou Tabaski.

Les éleveurs ont particulièrement soulevé les contraintes relatives à l'accès à l'électricité sur les sites de vente et à l'insalubrité des sites d'installation.

Ce CDD ayant enregistré la participation d'agents des services techniques de l'État, d'élus locaux, ainsi que les organisations d'éleveurs, a posé également le débat sur l'organisation de la prochaine campagne de vente de moutons Tabaski 2027.