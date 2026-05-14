Afrique: Le Chef de l'État est arrivé à Kigali afin de prendre part à la 13e édition de l'Africa CEO Forum

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé ce jour à Kigali pour prendre part à la treizième édition de l'Africa CEO Forum, prévue les 14 et 15 mai 2026.

Cette étape clôt une séquence diplomatique panafricaine dense, après Nairobi pour le Sommet Africa Forward et Kampala pour la cérémonie d'investiture du Président Yoweri Museveni.

Le Chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par Monsieur Jean-Damascène Bizimana, Ministre de l'Unité Nationale et de l'Engagement Civique de la République du Rwanda.

Organisée au Kigali Convention Centre par Jeune Afrique Media Group en partenariat avec la Société Financière Internationale (IFC), filiale du Groupe de la Banque Mondiale, cette édition réunira plus de deux mille cinq cents décideurs économiques et politiques venus de plus de soixante-quinze pays, autour du thème « L'Impératif d'Échelle : pourquoi l'Afrique doit embrasser la copropriété partagée ».

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La participation du Chef de l'État illustre la continuité de l'engagement gabonais en faveur du dialogue public-privé, du renforcement de l'attractivité économique nationale et de l'accélération des réformes structurelles engagées pour la transformation de l'économie.

Dans un contexte mondial marqué par les défis de la diversification économique du continent, de la mobilisation des investissements productifs, de la souveraineté industrielle et de la création d'emplois durables, l'Africa CEO Forum demeure un cadre de référence pour les échanges stratégiques entre décideurs publics et acteurs du secteur privé africain.

En marge des travaux du Forum, les autorités gabonaises organiseront la plateforme « Invest in Gabon », événement-phare du déplacement présidentiel, dédiée à la promotion ciblée des opportunités d'investissement en République gabonaise.

Cette initiative mettra en lumière les réformes engagées en matière de gouvernance économique, présentera le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030 aux investisseurs internationaux, et favorisera la conclusion de partenariats structurants dans les secteurs prioritaires : infrastructures, énergie, agro-industrie, numérique et transformation locale des ressources naturelles.

Cette présence du Chef de l'Etat traduit la volonté du Gabon de consolider son positionnement comme acteur engagé des dynamiques de croissance et d'intégration économique continentales, et de promouvoir activement les opportunités offertes par une économie en pleine transformation.

L'Etat réaffirme, à travers cette participation, sa détermination à poursuivre la modernisation de l'économie nationale, à renforcer la confiance des investisseurs et à inscrire durablement le Gabon dans une trajectoire de croissance inclusive et durable.