Afrique: Championnats d'Afrique - Chances de médailles pour Ketty Lent aujourd'hui

Les championnats d'Afrique d'haltérophilie se déroulent actuellement en Égypte. Cette compétition continentale rassemble les meilleurs athlètes du continent.

Pour la sélection de Maurice, ce rendez-vous revêt une importance stratégique majeure. Il sert de tremplin de préparation avant les prochains Jeux du Commonwealth. Parmi les délégations engagées, les leveurs de fonte mauriciens cherchent à confirmer leur progression internationale. Le programme du jeudi 14 mai sera particulièrement décisif pour deux d'entre eux, confrontés à une rude concurrence.

Dans la catégorie des 69 kg, Ketty Lent portera les espoirs mauriciens ce jeudi. La tâche s'annonce complexe pour l'athlète face à un plateau relevé. Elle retrouvera notamment sur sa route la Nigériane Islamiyat Adebukolal, annoncée comme une concurrente redoutable. Pour ce concours, la Mauricienne a enregistré une barre d'entrée à 190 kg. Ketty Lent aborde cette édition avec un statut à défendre. Lors des championnats d'Afrique 2025 organisés à Maurice, elle s'était illustrée en s'adjugeant trois médailles d'or.

Le second Mauricien en lice ce jeudi est Nigel Augustine, engagé dans la catégorie des 79 kg.

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Ses objectifs de podium passeront par des confrontations directes avec les favoris de la division. Le Tunisien Salem Ayoub domine les prévisions avec une entrée affichée à 315 kg. Il devance le Malgache Alain Andriatsitohaina, fort d'une performance de référence à 310 kg. Avec une marque d'engagement située aux alentours de 280 kg, Augustine devra élever son niveau pour combler l'écart. En 2025, il avait décroché trois médailles de bronze.

Les résultats de l'édition précédente servent d'étalon pour le groupe mauricien en Égypte.

L'an dernier, le bilan global mauricien avait été complété par les performances de Khelwin Juboo (deux médailles d'or, une d'argent), Anastajia Babet (trois médailles d'or), Yukta Mohitram (trois médailles d'argent), ainsi qu'Alison Sunee et Seforah Lent (trois médailles de bronze chacune). Ce tournoi continental permettra d'évaluer l'état de forme des troupes avant l'échéance du Commonwealth.