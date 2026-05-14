Afrique: Diplomatie - Denis Sassou N'Guesso soutient le processus de transition en cours à Madagascar

Le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, a reçu le 13 mai à Oyo, dans le département de la Cuvette, le président de la transition malgache, Michael Rondianirina. Au centre des échanges entre les deux chefs d'État, la relance des relations diplomatiques entre Brazzaville et Antananarivo, ainsi que l'évolution du processus de transition politique engagé à Madagascar en vue du retour à l'ordre constitutionnel prévu pour 2027.

La visite de travail à Oyo du colonel Michael Rondianirina s'inscrit dans la dynamique de rapprochement engagée entre le Congo et Madagascar depuis la signature, en mars 2025 à Antananarivo, d'un mémorandum d'entente établissant un mécanisme de consultation politique bilatérale entre les deux pays. Cet accord vise à renforcer les échanges diplomatiques et à instaurer un dialogue régulier entre Brazzaville et Antananarivo. Pendant leurs entretiens, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune de consolider et de relancer les relations bilatérales.

Au cours de la conférence de presse conjointe, Michael Rondianirina a détaillé les différentes étapes du processus de refondation en cours dans son pays. Selon lui, les autorités malgaches ont déjà lancé une concertation nationale des jeunes depuis le 14 avril dernier, une initiative appelée à se poursuivre pendant plusieurs mois. Le président de la transition a également annoncé l'ouverture prochaine d'une concertation nationale élargie aux acteurs politiques, à la société civile, aux opérateurs économiques, aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux jeunes. Cette démarche vise à associer l'ensemble des composantes de la nation à la reconstruction institutionnelle du pays.

Sur le plan électoral, Michael Rondianirina a indiqué que des réformes importantes ont déjà été engagées, notamment avec le renouvellement des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Les nouveaux responsables de l'institution ont récemment prêté serment et devront conduire les réformes électorales nécessaires avant la tenue du scrutin général prévu en 2027.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Réagissant à cette évolution politique, Denis Sassou N'Guesso a salué les efforts entrepris par les autorités malgaches pour conduire une transition inclusive et pacifique. Le chef de l'État congolais a encouragé la démarche visant à associer toutes les forces vives de la nation au processus de refondation de Madagascar. Pour le président congolais, la paix et l'unité demeurent des conditions essentielles au développement du continent africain. Il a insisté sur la nécessité pour les États africains de renforcer leur solidarité face aux défis géopolitiques mondiaux et aux enjeux liés à l'exploitation des ressources naturelles du continent.

Cette rencontre au sommet a enfin permis au président malgache de la transition de bénéficier de l'expérience du chef de l'État congolais dans la conduite des affaires publiques et la gestion des processus politiques. Elle marque une nouvelle étape dans le raffermissement des relations diplomatiques entre le Congo et Madagascar.