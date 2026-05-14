Afrique: Diversité culturelle - Genève célèbre le continent et la Francophonie avec Ismaël Lô en tête d'affiche

À l'occasion du Printemps de la Francophonie et de la Journée mondiale de l'Afrique, un grand concert réunissant plusieurs artistes francophones et africains se tiendra le 22 mai prochain à l'Alhambra de Genève, en Suisse, à l'initiative de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l'association Continent Premier.

Dans un communiqué transmis à la presse, les organisateurs annoncent une soirée musicale placée sous le signe du dialogue culturel entre l'Afrique, l'Europe et la Suisse, avec la participation d'artistes issus de différents horizons de l'espace francophone.

Le chanteur sénégalais Ismaël Lô sera l'invité d'honneur de cette édition.

Figure emblématique de la musique africaine, l'artiste est attendu pour un concert mêlant ses sonorités acoustiques, ses textes engagés et ses rythmes inspirés des traditions africaines.

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Aux côtés d'Ismaël Lô, plusieurs artistes se produiront sur scène, notamment Eva-Liza, Roza, Frànçois and the Atlas Mountains ainsi que Mahawa Kouyaté.

Les organisateurs expliquent vouloir, à travers cet événement, « célébrer la richesse culturelle du monde francophone » et renforcer « les liens de solidarité, de dialogue et de création » entre les peuples africains et francophones.

Le concert se déroulera à Alhambra Genève, le jeudi 22 mai 2026. L'accueil du public est prévu à partir de 19 heures, pour un début de spectacle à 20 heures.