Sénégal: État civil à Ziguinchor - Plus de 62 000 personnes enrôlées dans la région

À la faveur de l'accalmie notée dans le cadre du processus de paix en Casamance, plusieurs personnes ont été enrôlées à l'état civil dans la région de Ziguinchor. « Plus de 62 000 personnes de la région de Ziguinchor ont été enrôlées à l'état civil dans le cadre du processus de paix en Casamance, contre environ 55 000 auparavant », a indiqué Henry Ndecky, coordonnateur des organisations de la société civile pour la paix en Casamance (COSPAC).

Il s'exprimait ce mercredi 13 mai lors de la cérémonie de commémoration de la troisième année de la signature et du dépôt des armes par la faction de Diakaye. Le département de Bignona représente près de 70 % de la superficie régionale. Pourtant, il ne dispose que d'un seul centre d'inscription pour les cartes nationales d'identité.

« Pour se faire enrôler, les gens passaient des jours, voire la nuit à la préfecture », a déploré le préfet de Bignona, Mamadou Khouma. Henry Ndecky a plaidé pour l'extension du processus d'enrôlement à l'état civil aux régions de Sédhiou et de Kolda.