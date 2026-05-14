Sénégal: Promotion du civisme et de la citoyenneté - A Thiès, les forces armées investissent les écoles

Dans le cadre de la convention qui lie les forces armées au ministère de l'Éducation nationale, le Général Biram Diop, ministre des Forces armées, a présidé, mardi 12 mai, à Thiès, une séance de sensibilisation des élèves sur le civisme et la citoyenneté. Une initiative qui s'inscrit dans la Nouvelle initiative de transformation humaniste de l'éducation (Nithé)

Le concept Armée-Nation a été matérialisé, hier, mardi 12 mai à Thiès, au cours d'une cérémonie symbolique qui a réuni la communauté scolaire (élèves, enseignants et personnel techniques et parents d'élèves) et autorités administratives, civiles et militaires dans la cour du Cem Mamadou Diaw. Présidée par le ministre des Forces armées, le Général Biram Diop, l'activité s'inscrit dans la convention entre le ministère de l'Éducation nationale et celui des Forces armées.

Elle vise à instaurer une culture du civisme et de la citoyenneté dans les établissements scolaires, a indiqué le ministre des Forces armées. Les éléments de la gendarmerie ont mis à profit la séance pour échanger avec les apprenants sur certaines valeurs de la société sénégalaise après la levée des couleurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Biram Diop a mis l'accent sur « la transmission des valeurs de discipline, de patriotisme et de responsabilité pour prémunir la jeunesse contre les déviances sociales et l'insécurité ». « Cette synergie entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Forces armées illustrée par le concept d'armée-nation », selon le ministre « cherche à transformer l'école en un espace où l'expertise militaire renforce l'éducation morale et la conscience citoyenne des élèves ».

M. Diop estime que « l'objectif ultime est « de bâtir une nation souveraine et stable en formant des citoyens exemplaires, capables de comprendre que la défense du pays est une responsabilité collective qui commence par le respect des règles quotidiennes ». Le ministre des Forces armées a ajouté que « l'école, creuset par excellence où se forgent les futurs citoyens, a été identifiée comme un des leviers prioritaires pour promouvoir des valeurs fondamentales ».

Il a rappelé « qu'au-delà de sa mission première de transmission des savoirs, l'institution scolaire constitue un espace privilégié d'apprentissage des principes de responsabilité, de respect des règles et d'engagement citoyen ».

Venu prendre part à la cérémonie, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Pape Malick Ndao, représentant le ministre Moustapha Guirassy, a indiqué que cette activité se tient « dans une dynamique de déploiement national des activités du partenariat, en parfaite cohérence avec la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (Nithé) ». M. Ndao a rappelé que « dans un contexte de refondation du système éducatif, cette activité est organisée simultanément dans les différentes circonscriptions académiques du pays », sous la coordination des commandants de légions de gendarmerie territoriale.

Le principal du Cem Mamadou Diaw, Patrice Philippe Diop a fait remarquer que son établissement créé depuis 1963 « a formé de façon continue des générations de Sénégalais », qui, dit-il, « ont servi et servent encore l'État dans l'administration ainsi que dans le secteur privé ». M. Diop s'est réjoui de voir que le collège Mamadou Diaw est « très convoité des parents d'élèves par son aura et ses performances ». Il a révélé que sur les cinq dernières années, « l'école a enregistré un taux moyen de 80,77 % de réussite et plus de 60% de ses élèves orientés dans les séries techniques et scientifiques ».

La gendarmerie en a profité pour partager avec les apprenants certaines notions liées à la sécurité routière.