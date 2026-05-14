Sénégal: « 100% IA » - L'émission qui met l'intelligence artificielle à la portée de tous

L'intelligence artificielle n'est plus un concept réservé aux laboratoires ou aux géants de la Silicon Valley. Elle est désormais dans nos téléphones, nos entreprises, nos médias, nos écoles et jusque dans notre quotidien.

C'est pour décrypter cette révolution technologique que Le Soleil Digital lance 100% IA, une émission bimensuelle présentée par Abdou Khadir Seck.

Pensée pendant plusieurs mois, cette nouvelle production ambitionne de rendre l'intelligence artificielle compréhensible, concrète et accessible à tous.

Une émission pour comprendre l'IA sans jargon

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Avec un ton dynamique, pédagogique et résolument moderne, 100% IA propose de vulgariser l'intelligence artificielle sans technicité excessive.

L'objectif est simple : permettre au grand public de comprendre comment l'IA transforme déjà la santé, l'éducation, l'agriculture, les médias, la finance et bien d'autres secteurs au Sénégal et en Afrique.

L'émission s'adresse aussi bien aux curieux qu'aux professionnels, aux étudiants, aux entrepreneurs et à tous ceux qui souhaitent saisir les opportunités offertes par cette technologie.

Quatre rubriques pour explorer l'IA sous tous les angles

Sur le terrain

Cette séquence immersive met en lumière des innovations concrètes développées par des jeunes entrepreneurs, des chercheurs ou des start-up africaines.

Des solutions souvent peu connues du grand public, mais qui apportent des réponses à des défis réels dans des domaines stratégiques.

L'invité

À chaque numéro, un acteur majeur de l'écosystème technologique est reçu sur le plateau.

Chercheurs, développeurs, entrepreneurs ou décideurs partagent leur expertise sur un domaine précis de l'intelligence artificielle. L'entretien aborde les usages, les perspectives, mais aussi les limites et les enjeux éthiques de cette technologie.

L'IA du jour

Une rubrique pratique consacrée à la découverte d'un outil d'intelligence artificielle utile au quotidien.

En quelques minutes, les téléspectateurs apprennent à utiliser une application ou une plateforme susceptible de faciliter leur travail, leurs études ou leurs activités personnelles.

Mister IA

Pour conclure l'émission, Cheikh Tidiane propose une chronique décalée sur une tendance marquante de l'actualité de l'intelligence artificielle.

Un regard accessible, parfois critique, toujours instructif.