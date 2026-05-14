Sénégal: Le FONSIS dévoile un programme de construction de 20 000 logements en dix ans

Dakar — Le Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS) a présenté, mercredi, à Dakar, un programme décennal de construction de 20 000 logements baptisé Kajom Capital.

C'est un programme de location-vente, qui sera réalisé avec un financement de 400 milliards de francs CFA, a précisé le directeur général du FONSIS, Babacar Gning.

"Ce programme s'inscrit dans l'ambition du gouvernement de réduire le déficit de logements estimé à 500 000 unités en 2025", a expliqué M. Gning lors d'une conférence de presse.

Le lancement officiel de cette initiative est prévu vendredi prochain, sous la présidence du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.

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"Le déficit de logements est estimé à 500 000 unités en 2025. Il pourrait se creuser sous l'effet d'une croissance démographique soutenue et d'une urbanisation rapide", a souligné le directeur général du FONSIS.

Deux cents logements seront acquis avant la fin de cette année

"L'objectif de ce programme est de financer en dix ans 20 000 logements, avec des offres diverses, qui comprennent des tranches sociale, économique et de moyen standing", a-t-il dit, précisant que "ces tranches varient selon le revenu du client".

Kajom Capital, qui donne son nom au programme, va jouer le rôle de "véhicule financier" dans cette initiative. Selon le FONSIS, la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale, est associée à ce programme.

Le FONSIS est un organisme public chargé des "investissements stratégiques" que mettent en oeuvre l'État du Sénégal et le secteur privé.

Kajom Capital se chargera d'acheter des logements auprès des promoteurs agréés, pour les mettre à la disposition de sa clientèle, sur la base de contrats de location-vente, explique le Fonds souverain d'investissements stratégiques.

La durée des contrats peut varier entre dix et quinze ans, d'après Babacar Gning.

"Kajom Capital n'est ni un promoteur immobilier ni un constructeur", a-t-il précisé.

Des travailleurs du secteur informel vont en bénéficier

Les mensualités versées par les bénéficiaires comprennent une part locative destinée à la maintenance du logement et une part d'acquisition assimilée à une épargne, a ajouté M. Gning.

L'acquisition de 200 logements est prévue avant la fin de cette année, a-t-il indiqué, précisant qu'il s'agit de la phase pilote du programme.

Kajom Capital compte ensuite acquérir 2 000 logements, d'ici à 2029, selon Babacar Gning.

Des travailleurs du secteur informel disposant de revenus réguliers vont bénéficier de cette initiative, a-t-il assuré.

"Il n'y a pas que les travailleurs du secteur formel qui ont des revenus réguliers. Il y a beaucoup de personnes de l'économie informelle dont les revenus sont supérieurs à ceux du secteur formel", a relevé le directeur général du FONSIS.