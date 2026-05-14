Sénégal: Ligue 1 française - Ibrahim Mbaye, sacré champion pour le 2e fois consécutive avec le PSG, après son but décisif face à Lens

Dakar — L'attaquant sénégalais du Paris Saint-Germain (PSG), Ibrahim Mbaye, a officiellement décroché son deuxième titre de champion de France avec le club de la capitale, à la suite de la victoire (2-0) lors de la 29e journée face à Lens, match au cours duquel il a marqué.

Entré en jeu à 15 minutes de la fin contre Lens, le jeune attaquant a scellé la victoire et le 14e sacre du PSG en inscrivant le deuxième but de la rencontre. Il s'agit de son deuxième titre de champion de France consécutif depuis son arrivée au club en 2018, à l'âge de 10 ans.

Le 16 août 2024, il fait ses débuts en Ligue 1 face au Havre AC, à seulement 16 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur à disputer un match officiel avec le PSG. Quelques mois plus tard, il remporte le "Titi d'Or 2024", récompensant le meilleur jeune issu du centre de formation.

En 2025, il signe son premier contrat professionnel, courant jusqu'en 2027. Il inscrit ensuite son premier but avec l'équipe première lors d'une victoire 6-1 contre l'AS Saint-Étienne, devenant l'un des plus jeunes buteurs de l'histoire du club parisien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec le PSG, il remporte la Ligue 1 la même année, la Coupe de France, ainsi que la première Ligue des champions de l'histoire du club, même s'il est resté sur le banc lors des finales.

Resté sans jouer pendant quatre matchs consécutifs toutes compétitions confondues, il retrouve du temps de jeu le 22 avril lors de la victoire (3-0) contre le FC Nantes, en match en retard de la 26e journée de Ligue 1.

Le joueur de 18 ans totalise désormais trois buts et trois passes décisives. Le PSG, qualifié pour une nouvelle finale de Ligue des champions face à Arsenal, espère enrichir encore son palmarès.

Mbaye devient ainsi le quatrième Sénégalais sacré champion cette saison, après Nicolas Jackson et Bara Ndiaye (Bayern Munich) et Ismaïla Jakobs (Galatasaray). Sadio Mané et Al-Nassr, en Arabie saoudite, peuvent également encore décrocher le titre de champion, sept ans après leur dernier sacre en Saudi Pro League.

À une journée de la fin du championnat, Al Nassr est leader avec 83 points, devant Al-Hilal de Kalidou Koulibaly (78 points, avec un match en moins). Le club saoudien doit par ailleurs disputer la finale de la Coupe du Roi des champions vendredi.

Édouard Mendy, le portier sénégalais évoluant dans le même championnat, a remporté son deuxième trophée consécutif en Ligue des champions d'Asie.