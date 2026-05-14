Afrique: CAN U17 - Le pays et la Côte d'Ivoire réussissent leur entrée, parité dans le groupe A

Dakar — L'Ouganda et la Côte d'Ivoire ont bien lancé leur campagne à la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans (CAN U17) au Maroc, en s'imposant lors de la première journée du groupe B, tandis que les premières rencontres du groupe A se sont terminées sur des scores nuls.

La CAN U17 a démarré ce mercredi au Maroc avec les matchs des groupes A et B.

À l'issue de cette première journée, les Ougandais occupent la tête du groupe B grâce à leur succès 3-0 contre la République démocratique du Congo. Dans la même poule, les Ivoiriens ont également dominé les Camerounais par 2 buts à 0.

L'Ouganda et la Côte d'Ivoire comptent trois points chacun, mais avec une différence de buts favorable, les Ougandais occupent la première place. Le Cameroun et la RD Congo, battus lors de cette journée inaugurale, ferment la marche avec zéro point. Ils sont respectivement troisième et quatrième.

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Dans le groupe A, la Tunisie et le Maroc, qui ont fait match nul (1-1), se partagent provisoirement la première place avec un point chacun à l'issue de leurs débuts dans la compétition. L'Égypte et l'Éthiopie, qui ont également terminé leur opposition sur un score nul et vierge, ferment le classement du groupe A.

La CAN U17 se poursuit jusqu'au 2 juin.

L'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique 2023, sera en lice jeudi à 16h GMT face à l'Afrique du Sud, dans la poule D.

Trois autres affiches sont prévues le même jour. Il s'agit des rencontres : Mali-Angola à 13h GMT, Tanzanie-Mozambique à 16h GMT (poule C) et Algérie-Ghana à 19h GMT (poule D).

Résultats première journée

Ouganda 3-0 RD Congo

Côte d'Ivoire 2-0 Cameroun

Maroc 1-1 Tunisie

Égypte 0-0 Éthiopie

Programme - jeudi

Mali - Angola (13h GMT)

Sénégal - Afrique du Sud (16h GMT) Tanzanie - Mozambique (16h GMT)

Algérie - Ghana (19h GMT)