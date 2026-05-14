Sénégal: Les entreprises établies à Thiès ont contribué pour 137 milliards FCFA au budget de l'État en 2024 (Rapport ITIE)

Thiès — Les entreprises établies dans la région de Thiès ont contribué, à hauteur de 137 milliards de francs CFA, au budget de l'État du Sénégal, selon le rapport l'Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) couvrant l'année 2024.

Les entreprises établies dans la région de Thiès ont contribué à hauteur de 145,417 milliards de francs CFA, dont 137,692 milliards francs affectés au budget de l'État du Sénégal, selon le rapport ITIE 2024.

Le Comité national de l'ITIE (CN-ITIE) présentait ces résultats lors d'un atelier de partage du rapport ITIE 2024 qu'il organisait à Thiès, en collaboration avec Citoyens actifs pour la justice sociale (CAJUST).

Selon le rapport, les principales contributions de la région proviennent des sociétés Ciments du Sahel (CDS), Industries chimiques du Sénégal (ICS), Grande côte opérations (GCO) et Dangote Industries.

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À elles seules, ces quatre entreprises représentent 84,25 % des contributions globales de la région de Thiès au titre de l'exercice fiscal 2024.

A l'échelle nationale, "le secteur extractif sénégalais a généré 455,99 milliards francs de revenus, dont 435,82 milliards francs directement affectés au budget de l'État", a indiqué le même document.

"Cette session d'échanges est tenue dans un contexte marqué par les excellents résultats enregistrés par le Sénégal, lors de sa troisième validation ITIE, avec un score remarquable de 89 points sur 100", a relevé le représentant du président du comité national de l'ITIE, Amadou Diawara.

Pour lui, ces "progrès" accomplis par le Sénégal en termes d'amélioration de la gouvernance des industries extractives au bénéfice des populations, ont été possibles, grâce à "une oeuvre collective et qualitative des parties prenantes, notamment le gouvernement, le secteur privé et la société civile, qui oeuvrent pour plus de transparence, de redevabilité et de renforcement du dialogue".

M. Diawara note, citant le rapport ITIE, qu'en matière de contenu local, les entreprises extractives opérant à Thiès ont réalisé des dépenses d'acquisition de biens et services d'un montant global de "585,52 milliards francs CFA auprès de fournisseurs nationaux et étrangers.

Les fournisseurs et sous-traitants nationaux ont capté "211,85 milliards francs CFA" de ces marchés, a indiqué le responsable.

Il a souligné la nécessité de "poursuivre la mise en oeuvre de stratégies de captation des opportunités du contenu local par les Sénégalais, pour maximiser les retombées économiques de l'exploitation minière".

"Le Sénégal est un pays riche en ressources minières et [...] un pays producteur de pétrole et de gaz. Donc il est essentiel que les citoyens aient la bonne information, c'est-à-dire une information juste et fiable", a pour sa part, indiqué Soda Mbacké, directrice exécutive de CAJUST.

Pour elle, au-delà même de la redevabilité, la transparence doit prendre en compte les préoccupations des communautés, surtout celles d'entre elles qui sont impactées par l'exploitation des risques naturels.

Cette rencontre était, selon Mme Mbacké, une occasion pour permettre aux participants de mieux comprendre les résultats du rapport ITIE 2024, ainsi que les résultats de la "validation de l'Etat du Sénégal par l'international".

L'adjoint au gouverneur Ababacar Sadikh Niang qui présidait la rencontre, a salué le "travail remarquable du Comité national de l'ITIE, qui a permis au Sénégal de devenir une référence africaine en matière de transparence extractive".

Il a souligné le "rôle important" que joue ce comité au moment où le Sénégal vit un "tournant historique, avec son entrée dans le cercle des pays producteurs de pétrole et de gaz".

"Grâce aux efforts consentis, notre pays a publié douze rapports couvrant la période 2013-2024 et a par ailleurs enregistré des avancées majeures en matière de divulgation des revenus extractifs, des contrats et des paiements sociaux et environnementaux ainsi qu'en termes de participation effective de l'État dans le secteur", a-t-il noté.

Après des progrès jugés "satisfaisants" en 2018, le Sénégal a atteint un "score remarquable de 93 points en 2021, avant de confirmer récemment son leadership avec une note de 89 sur 100, qualifiée de 'Très Bon", a-t-il commenté.

Il a souligné la "place stratégique" de Thiès dans l'avenir extractif et énergétique du Sénégal, en tant que première région minière du pays, qui abrite aujourd'hui l'une des plus grandes découvertes gazières du Sénégal : le projet Yakaar-Teranga.

Ce dernier constitue un pilier central de la stratégie énergétique nationale, notamment à travers les politiques de "Gas-to-Power" et de "Gas-to-Industry", qui ambitionnent de faire du gaz, un moteur de production énergétique, d'industrialisation, de création d'emplois et de souveraineté économique, poursuit-il.

M. Niang a souligné, cependant, que la transparence "ne doit pas être une finalité", mais que "l'exploitation des ressources naturelles doit impérativement produire des retombées concrètes pour les populations".