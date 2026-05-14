Sénégal: Ligue 2 française - Dame Gueye et Le Mans valident leur montée en Ligue 1 après la décision de la LFP

Dakar — Le Mans FC, club de l'attaquant sénégalais Dame Gueye, évoluera en Ligue 1 française la saison prochaine après la décision rendue mercredi par la Ligue de football professionnel (LFP), qui a confirmé sa victoire (2-0) face au SC Bastia.

Réunie ce mercredi, la Commission de discipline de la LFP a statué sur le dossier de la rencontre de la 34e journée de Ligue 2 disputée samedi dernier et interrompue en raison de l'usage et de jets d'engins pyrotechniques constatés pendant la rencontre depuis les tribunes et impliquant des supporters bastiais. Il ne restait que quelques secondes à jouer lorsque Ruddy Buquet, l'arbitre de la rencontre, a renvoyé les joueurs aux vestiaires.

L'instance disciplinaire a décidé "d'entériner définitivement le score acquis sur le terrain au moment de l'interruption définitive de la rencontre", validant ainsi le succès 2-0 du club sarthois.

Ce résultat permet officiellement au Le Mans FC d'assurer sa montée en Ligue 1 pour la saison 2026-2027.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le club corse a par ailleurs écopé de "deux matchs ferme et un match avec sursis à huis clos du stade Stade Armand-Cesari". Les Bastiais évolueront en Ligue 3, la division professionnelle qui remplacera le National à partir de la saison prochaine.

Selon la LFP, la sanction prend effet immédiatement.

Dame Gueye a été, sur ce match, passeur décisif sur le deuxième but de son équipe.

L'attaquant de 30 ans, meilleur buteur de Le Mans, a inscrit 10 buts cette saison en 33 matchs.

Il est arrivé au Le Mans FC en juillet 2023 en provenance du Racing Club Pays de Grasse.

Le joueur formé à Diambars a remporté cette année le trophée UNFP 2026 du plus beau but de la saison de Ligue 2.

Gueye a été récompensé pour son superbe lob inscrit à plus de 50 mètres contre Grenoble, lors de la 7e journée disputée le 23 septembre 2025.