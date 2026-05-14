Sénégal: Le leader AJEL et son dauphin Teungueth FC maintiennent le suspense en tête de la Ligue 1

Dakar — Le leader AJEL et son dauphin Teungueth FC ont renoué, ce mercredi, avec le succès, en battant respectivement Guédiawaye FC (1-0) et Wallydaan (1-0), pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, maintenant ainsi le suspense dans la course au titre.

Le leader AJEL de Rufisque a battu (1-0) Guédiawaye FC à domicile, retrouvant le sourire après quatre journées sans victoire et totalisant 48 points.

Son dauphin et voisin, Teungueth FC, a réalisé également une bonne opération en s'imposant (1-0) devant Wallydaan, lors d'un déplacement à Thiès. Les Rufisquois comptent 47 points, soit à une longueur du leader.

L'Union sportive de Gorée n'a pas suivi le rythme victorieux du peloton de tête de Ligue 1. Les insulaires ont trébuché (0-2) devant l'Union sportive de Ouakam, enregistrant ainsi cinq points de retard par rapport à l'AJEL. L'US Gorée est talonné par Génération foot.

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Les académiciens de Déni Biram Ndao ont enchaîné une deuxième victoire consécutive en dominant largement (3-0) face à la lanterne rouge, l'ASC Cambèrène. Génération foot occupe la quatrième place avec 42 points.

L'un des faits marquants de la 27e journée est la première victoire à l'extérieur du Casa sports, sa première de la phase retour. Les Ziguinchorois ont surclassé (3-0) les huiliers de la SONACOS à Diourbel.

Voici les résultats de la 27e journée de Ligue 1 :

Génération foot-AS Cambèrène : 3-0

AJEL-Guédiawaye FC : 1-0

AS Pikine-Jaraaf : 0-0

Wallydaan-TFC : 0-1

SONACOS-Casa sports : 0-3

USO-Gorée : 2-0

HLM-Linguère : 0-0

Dakar Sacré coeur-Stade de Mbour : 0-2