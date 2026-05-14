Sénégal: Gouvernance des ressources naturelles - Le Haut conseil du dialogue social et l'Itie scellent un partenariat

13 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mbaye Sarr Diakhate

Le Comité national de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Cn-Itie) était l'invité du Haut conseil du dialogue social (Hcds), lors de sa 4e Assemblée plénière, tenue le 11 mai 2026, à Saly. La gouvernance des ressources naturelles au Sénégal était à l'ordre du jour. Selon le président du Hcds, Mamadou Lamine Dianté, le secteur extractif « concentre des intérêts divergents et multiformes impliquant plusieurs acteurs ». Pour lui, « cette configuration des rapports sociaux, source potentielle de tensions, suscite naturellement des convoitises ».

C'est la raison pour laquelle, il estime que l'institution qu'il dirige « doit s'appuyer sur des données factuelles pour mieux apprécier les situations dans ses actions de promotion du dialogue social et de prévention des différends sociaux ».

Thialy Faye, président du Cn-Itie, a ajouté que « les ressources naturelles peuvent constituer, soit un puissant levier de transformation économique et sociale, soit une source de tensions, d'inégalités et de fragilités institutionnelles lorsqu'elles ne sont pas gouvernées de manière transparente, équitable et participative ». Ainsi, la question centrale pour lui « n'est pas seulement celle de l'exploitation, mais surtout celle de la gouvernance ». Car celle-ci « ne peut être efficace sans dialogue, sans confiance et sans accès à une information fiable ».

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