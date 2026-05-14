Afrique: Ismaël Lo invité d'honneur de la Journée de l'Afrique et du Printemps de la francophonie de Genève (Organisateurs)

14 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chanteur sénégalais Ismaël Lo sera l'invité d'honneur de la Journée de l'Afrique et du printemps de la Francophonie qui sera célébrée le vendredi 22 mai Genève, en Suisse, a appris, jeudi, l'APS des organisateurs.

"Figure majeure de la musique africaine, le Sénégalais Ismaël Lô est l'invité d'honneur de cette édition", écrivent-ils dans un communiqué parvenu à l'APS.

Selon l'Organisation internationale de la Francophonie et l'association Continent premier initiatrice du "Gingembre Littéraire", initiatrices de l'évènement, le chanteur sénégalais, icône de la scène musicale africaine et internationale, va offrir un concert exceptionnel porté par "sa voix chaleureuse, ses textes humanistes et ses rythmes intemporels".

Ce grand concert célébrant l'Afrique et la francophonie en musique prévu à l'Alhambra de Genève à partir de 20 heures (heures locales) verra aussi la participation d'autres voix de la scène sénégalaise, notamment, la cantatrice Mahawa Kouyaté, "grande voix" de la musique mandingue.

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L'artiste suisso-sénégalaise aux sonorités métissées Eva-Liza, la jeune chanteuse belge "aux textes engagés" Roza et le groupe franco-britannique, Frànçois and the Atlas Mountains, reconnu pour son univers musical hybride et poétique seront aussi de la partie, lit-on dans le document.

"Ces artistes reflètent la diversité de l'espace francophone, dans un dialogue musical vibrant entre l'Afrique, l'Europe et la Suisse", estiment les organisateurs.

Le public genevois est ainsi appelé à découvrir ou retrouver "des univers artistiques riches et métissés, portés par des voix emblématiques et émergentes de la scène francophone contemporaine".

À travers cet événement, les organisateurs souhaitent célébrer "la richesse culturelle du monde francophone ainsi que les liens de solidarité, de dialogue et de création qui unissent les peuples de la francophonie et du continent africain".

"Dans un contexte international où les échanges culturels jouent un rôle essentiel dans le rapprochement des sociétés, Genève confirme une nouvelle fois son statut de capitale du dialogue et de la diversité culturelle", font-ils valoir.

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