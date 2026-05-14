Sénégal: Sédhiou - Un responsable de l'ANIDA salue les résultats probants des exploitations familiales modernisées

Mamour Guèye, directeur technique de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole (ANIDA) a salué mercredi les résultats probants des exploitations familiales modernisées avec l'appui de cette agence.

Il a effectué mercredi une tournée dans les fermes dénommées +Natangué+, installé dans la région de de Sédhiou, principalement dans la commune de Marsassoum Santo où il a notamment magnifié les résultats enregistrés par les exploitations agricoles familiales modernisées grâce à l'appui de l'agence.

Cette mission de terrain a permis à la délégation de l'ANIDA de constater l'évolution de la ferme intégrée de Babacar Coly, implantée au village de Marsassoum Santo, dans la commune de Marsassoum. Installé depuis une dizaine d'années dans le cadre du programme de modernisation des exploitations familiales, le jeune entrepreneur agricole développe aujourd'hui un modèle combinant agriculture, pisciculture, arboriculture fruitière et aviculture.

"Nous avions au départ une petite ferme familiale exploitée à faible échelle. Grâce à l'ANIDA, nous avons bénéficié d'une clôture sur un hectare, d'un puits équipé d'une pompe solaire ainsi que d'un réseau de goutte-à-goutte sur un demi-hectare " , a expliqué Babacar Coly.

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Il a assuré que ces infrastructures avaient profondément transformé les capacités de production de l'exploitation.

La ferme produit désormais du piment, du poivron, des mangues et des citrons, tout en développant l'élevage de volailles et la production d'oeufs, en plus d'une une importante activité piscicole, a-t-il signalé.

" En pisciculture, nous avions commencé avec un seul bassin pour une production de 1,2 tonne. Aujourd'hui, nous disposons de six bassins de 100 mètres cubes chacun, dans lesquels nous élevons 5.000 poissons sur un cycle de six mois avant leur commercialisation " a-t-il précisé.

Il souligne que la rareté du poisson dans la région facilite l'écoulement de la production.

" Nous n'avons pratiquement aucun problème de commercialisation. Les poissons, les oeufs et les poulets sont rapidement vendus", a-t-il fait valoir, ajoutant que son exploitation figure parmi les rares structures productrices d'oeufs dans la région de Sédhiou.

Au-delà de l'impact économique sur les revenus familiaux, Babacar Coly estime que la maîtrise de l'eau et les équipements modernes ont permis une amélioration significative des rendements agricoles et des conditions de vie des exploitants, la ferme jouant également un rôle pédagogique et d'insertion professionnelle.

"Cette ferme est devenue une véritable vitrine pour les jeunes en formation. Ils viennent ici pour mettre en pratique les connaissances acquises dans les écoles " a-t-il témoigné.

Le directeur technique de l'ANIDA, Mamor Gueye, a salué " une dynamique exemplaire " traduisant les ambitions de l'État en matière de modernisation des exploitations agricoles familiales.

" L'essentiel des ménages sénégalais vivent autour des fermes familiales rurales qui éprouvent souvent des difficultés à produire toute l'année. Avec cette modernisation, nous leur donnons la possibilité de mener des activités agricoles durant les douze mois de l'année et de générer des revenus substantiels ", a-t-il déclaré.

Il a souligné que l'exploitation de Babacar Coly illustre parfaitement les objectifs poursuivis par l'ANIDA. " Ce jeune installé il y a dix ans emploie aujourd'hui plus de cinq personnes et partage son expérience avec des étudiants venus notamment de de Ziguinchor, de Bignona ainsi que du centre de formation de Sédhiou ", a relevé Mamour Gueye.

Pour le responsable de l'ANIDA, cette interaction entre exploitants agricoles et jeunes en formation contribue à développer une culture entrepreneuriale dans le secteur rural.

" La diversité des activités et l'intégration entre agriculture, élevage et aquaculture montrent que ce jeune entrepreneur a une vision claire de son projet et de son avenir ", a-t-il soutenu.

Toutefois, malgré ces performances, des difficultés persistent, notamment l'accès aux intrants agricoles de qualité. Babacar Coly déplore les contraintes liées à l'approvisionnement en semences et en engrais, obligeant souvent les producteurs à se déplacer jusqu'à Ziguinchor pour s'approvisionner.

Face à cette situation, l'exploitation mise progressivement sur des alternatives durables, notamment la production de compost biologique à travers des composteurs installés sur le site.

Au terme de la visite, Mamor Gueye a réaffirmé l'engagement de l'ANIDA à poursuivre la modernisation des exploitations familiales sur l'ensemble du territoire national.

"Nous appelons les collectivités territoriales, les structures d'accompagnement et l'État du Sénégal à renforcer leur soutien à ces initiatives. C'est à travers cette dynamique que nous pourrons atteindre la souveraineté alimentaire ", a-t-il martelé.