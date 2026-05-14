Sénégal: Festival de Jazz - Kuba Stankiewicz Trio et Orchestra Baobab donnent le coup d'envoi

Saint-Louis — Le Kuba Stankiewicz Trio et le mythique groupe sénégalais Orchestra Baobab ont donné, mercredi soir, le coup d'envoi des concerts In de la 34e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis, a constaté l'APS.

Devant un public massé sur la place Baya Ndar (ex Faidherbe), les deux formations ont livré des performances vraisemblablement réussies au yeux des festivaliers, touristes et mélomanes venus d'horizons divers pour assister à cette première soirée musicale.

Le trio du célèbre pianiste polonais Kuba Stankiewicz a ouvert le bal. Figure majeure du jazz en Pologne, le musicien a proposé un jeu inspiré des classiques américains, mêlant lyrisme romantisme et dynamisme. Pendant près de deux heures, sa formation a captivé un public de connaisseurs.

L'Orchestra Baobab a ensuite pris le relais. Fidèle à sa réputation, le groupe a transporté l'assistance grâce à son univers unique : un savant mélange de rythmes afro-cubains, de pop internationale, de traditions et de mélodies envoûtantes qui a fait danser beaucoup de spectateurs.

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La programmation du concert "In" de ce jeudi soir mettra à l'honneur le virtuose sénégalais de la kora, Momi Maïga. Installé en Espagne, l'artiste se produira avec son quartet dès 21h. Il cédera ensuite la scène au tromboniste américain Corey Henry à partir de 23h.

Lancée officiellement mercredi, la 34e édition du festival sera clôturée le dimanche.