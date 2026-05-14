Afrique: Championnats d'Afrique d'athlétisme - L'argent pour Lys Mendy et le bronze pour Amath Faye en longueur

Dakar — Les sauteurs sénégalais, Lys Mendy et Amath Faye ont décroché mercredi soir respectivement les médailles d'argent et de bronze des Championnats d'Afrique d'athlétisme, à Accra au Ghana.

Lys Mendy a été sacré vice-champion d'Afrique en réalisant un saut de 8,07 m

De son côté Amath Faye Bronze s'est adjugé la médaille de bronze avec un saut de 8m00.

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Le concours de saut en longueur a été remporté par le sud-africain Luvo Mayonga avec 8m15.

La troisième journée des championnats d'Afrique d'athlétisme ont été marquée par la victoire du Cameroun au 100 mètres masculin et féminin.

Le sprinteur camerounais Emmanuel Eseme et la sprinteuse Hervege Kole Etam ont dominé le sprint des championnats d'Afrique.

Emmanuel Eseme a remporté l'or au 100 m masculin des Championnats d'Afrique d'athlétisme seniors au Ghana, signant un chrono exceptionnel de 10"25.

Le Sud-Africain Bradley Nkoana a remporté l'argent, tandis que le Nigérian Chidera Nzeakor a complété le podium avec le bronze.

La Camerounaise Hervege Kole Etam, pensionnaire du Centre de Dakar AADC a été sacrée reine du sprint au 100 m en signant un chrono de 11"48 devançant la Nigériane Rosemary Chukwum (à la photo finish) (11"48) et la Libérienne Thema Davis 11"50.

La Nigerianne Tobi Amusan s'est imposée avec brio en finale du 100 m haies féminin, décrochant son 4e titre africain en 12"83. Le Nigeria a réalisé un doublé sur le podium grâce à la médaille de bronze d'Adaobi Tabugbo.

L'équipe nigériane a remporté sa deuxième médaille d'or en s'imposant au relais mixte 4x400 m. Le quatuor composé d'Ezekiel Asuquo, Toheebat Jimoh, Victor Sampson et Patience Okon-George a franchi la ligne d'arrivée en 3'16"41.

Au total, 21 athlètes sénégalais (15 hommes et 6 femmes) prennent part aux championnats d'Afrique ouverts mardi dans la capitale du Ghana.

La 24é édition des championnats d'Afrique d'athlétisme senior se tiennent jusqu'au dimanche. Des athlètes d'une cinquantaine de pays y participent, selon les organisateurs.

Les Championnats d'Afrique d'athlétisme ont été endeuillés mercredi par le décès du président de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA), le colonel Hamad Kalkaba Malboum , mercredi 13 mai à Yaoundé, à l'âge de 75 ans.

Ancien athlète, officier supérieur de l'armée camerounaise et dirigeant sportif parmi les plus influents du continent.

Le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, patron de la Confédération africaine d'athlétisme, Hamad Kalkaba Malboum n'avait pas fait le déplacement au Ghana.