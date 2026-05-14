Sénégal: Saraya - Un garçon de 11 ans meurt après une chute dans l'eau d'une carrière abandonnée

Kédougou — Un garçon âgé de 11 ans a perdu la vie mercredi après s'être noyé peu avant 17 heures dans l'eau d'une carrière à ciel ouvert abandonnée, située entre les localités de Saraya et Badioula, dans la région de Kédougou (Sud-Est), a appris l'APS de source sécuritaire.

Le drame est survenu après que la victime, accompagné de cinq de ses camarades de classe, a tenté de contourner un obstacle situé sur le site. Il aurait trébuché et tombé dans un canal rempli d'eau, a indiqué la source.

Elle signale que ses camarades, pris de panique et incapables de lui porter secours, se sont précipités pour alerter les parents. "Il était hélas trop tard, le corps sans vie de l'enfant a finalement été repêché avant d'être conduit à la morgue au district sanitaire de Saraya", a-t-elle fait savoir.