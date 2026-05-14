Sénégal: Tivaouane - Le proviseur du lycée Ababacar Sy appelle à la préservation de la quiétude de l'espace d'apprentissage

14 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Le proviseur du Lycée Ababacar Sy de Tivaouane, Idrissa Niang, a appelé à une mobilisation de la communauté, afin de préserver la quiétude et la sécurité sur cet espace d'apprentissage, confronté à des perturbations récurrentes aux abords et à l'intérieur de l'établissement.

Dans un entretien avec l'APS, le proviseur a attiré l'attention sur la forte présence de motos-taxis devant le portail du lycée, particulièrement aux heures d'entrée et de sortie des apprenants.

Le stationnement désordonné de ces engins, combiné à la circulation parfois rapide de certaines motos le long de la voie bordant l'établissement, représente, selon lui, un défi important en matière de sécurité routière et de fluidité des accès.

Selon le chef d'établissement, des élèves d'écoles coraniques, communément appelés talibés, entrent régulièrement dans la cour du lycée pour y jouer, perturbant parfois le déroulement normal des enseignements et la sérénité nécessaire au travail scolaire.

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Tout en plaidant pour une approche par le "dialogue et la compréhension", M. Niang estime qu'une meilleure organisation de l'environnement scolaire permettrait de garantir aux élèves des conditions d'études plus sereines.

Idrissa Niang appelle à une synergie d'actions entre les autorités administratives, les services de sécurité, les acteurs éducatifs, les collectivités territoriales et les populations riveraines, afin de "bâtir un environnement scolaire plus sûr, plus serein et plus propice à la réussite des élèves".

Il a insisté sur la nécessité de protéger l'école, "symbole d'espoir et de formation des générations futures", soulignant que la sécurité des apprenants relève d'une "responsabilité partagée par l'ensemble de la communauté".

Lire l'article original sur APS.

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