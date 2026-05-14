Sénégal: Magal Touba 2026 - Autorités et comité d'organisation alertent sur l'état des routes

À quelques mois de la célébration du Grand Magal, l'état du réseau routier dans les communes de Touba et de Mbacké suscite des inquiétudes chez les autorités administratives et religieuses. Cette préoccupation a été largement évoquée jeudi dernier lors de la réunion du Comité départemental de développement (CDD) dédiée aux préparatifs de l'événement.

Pour la deuxième fois dans le cadre de l'organisation du Grand Magal de Touba édition 2026, le comité d'organisation a tenu une rencontre avec l'administration territoriale jeudi dernier. La réunion, présidée par le préfet de Mbacké, Khadim Hann, s'est déroulée dans la salle de délibération de la mairie de Touba.

À l'issue des échanges, la question de la réhabilitation des routes de Touba et de Mbacké a été largement évoquée. Le préfet de Mbacké a reconnu les difficultés de circulation notées dans les deux collectivités territoriales. «Nous avons constaté malheureusement qu'il y a aujourd'hui une difficulté pour circuler dans ces deux collectivités territoriales», a-t-il déclaré, expliquant que le réseau routier existant a été dégradé par endroit par les eaux pluviales liées aux inondations connues durant ces deux dernières années.

Malgré cette situation, l'autorité administrative a assuré que des mesures seront prises pour remédier au problème.

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