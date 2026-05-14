Sénégal: Rosso - Un réseau de fraude à l'identité démantelé par la Police

À Rosso, la Police nationale a mis au jour un réseau présumé de fraude à l'identité impliquant la confection irrégulière de documents administratifs destinés à faciliter l'obtention de pièces biométriques sénégalaises. L'opération a été menée par l'antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT).

Selon les informations communiquées par la Police, l'enquête a démarré le 8 mai 2026 après l'interpellation, au Commissariat spécial de Rosso, d'une ressortissante d'un pays frontalier trouvée en possession d'une carte nationale d'identité biométrique sénégalaise jugée suspecte. La dame voyageait avec son époux et leurs enfants au moment de son arrestation.

Les premiers éléments de l'enquête ont conduit les policiers à soupçonner un système organisé de falsification de documents d'état civil. Entendu par les enquêteurs, l'époux de la suspecte a reconnu avoir versé la somme de 50 000 francs CFA via un service de Mobile Money à un intermédiaire afin d'obtenir un extrait de naissance frauduleux.

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Les investigations, menées en collaboration avec l'antenne DNLT de Ziguinchor, ont permis de remonter jusqu'au centre d'état civil de Diouloulou, où une transcription irrégulière aurait été introduite dans le registre de l'an 2000. D'après la Police, l'acte incriminé ne comportait ni signature, ni cachet officiel, ni paraphe réglementaire.

Les enquêteurs indiquent également que le document attribuait faussement à la suspecte une mère de nationalité sénégalaise dans le but de faciliter son enrôlement biométrique et l'obtention de documents administratifs sénégalais.

Le registre concerné a été saisi et placé sous scellé dans le cadre de la procédure judiciaire. Quant à l'agent municipal soupçonné d'être impliqué dans cette fraude, il est actuellement recherché par les services de sécurité. La Police précise que ce dernier avait déjà été licencié par la mairie pour des faits similaires.