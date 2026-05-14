Congo-Brazzaville: Basketball - Jorge Tati sélectionneur des Diables rouges U-18

Ancien international angolais d'origine congolaise et entraîneur au Portugal, Jorge Tati a dévoilé, à son arrivée le 13 mai à Brazzaville, ses ambitions en tant que sélectionneur des Diables rouges de basketball de la catégorie U-18.

Le sélectionneur Jorge Tati fait son entrée en jeu au moment où les Diables rouges U-18 de basketball préparent les éliminatoires de l'Afro-basket qui va se disputer cette année en Côte d'Ivoire. La qualification à cette échéance continentale est le tout premier défi à relever. « Le talent congolais est réel et reconnu. Avec une organisation claire, un calendrier structuré et une méthode adaptée, il peut pleinement s'exprimer », a-t-il fait savoir en affichant l'ambition de rebâtir la crédibilité continentale du Congo dans cette discipline.

Pour les éliminatoires de l'Afro-basket qui auront lieu à Malabo, dans les tout prochains jours, le conseiller technique de la Fédération congolaise de basketball, Blaise Baleketa Louamba, a déroulé le chronogramme de préparation en précisant que le travail de fond sera fait par le sélectionneur qu'il qualifie de chevronné. « Je lui ai donné des orientations, notamment ce que nous attendons du basketball congolais. La mise en oeuvre technique lui revient. Après une série de séances d'entraînements, l'équipe disputera des matches tests avant de s'envoler pour Malabo », a expliqué le conseiller technique.

Au-delà de l'Afro-basket dont les éliminatoires en zone 4 pointent à l'horizon, les résultats viendront avec le travail sur la durée, la persévérance dans l'effort. « Je ne suis pas là pour un tournoi mais la reconstruction durable en collaboration avec la Fédération congolaise de basketball », a souligné Jorge Tati.

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Le parcours de Jorge Tati comme entraîneur ne débute pas avec les Diables rouges U-18. Au Portugal, il a été entraîneur en chef de Odivelas basket clube de Lisbonne de 2022 à 2023. De 2024 à aujourd'hui, il est entraîneur du club Almada. Ce, après une carrière de basketteur forgée au plus haut niveau entre le Fiba-Afrique et le basketball professionnel international.