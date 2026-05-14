Sénégal: Préparatifs de la Tabaski à Dakar - L'effervescence dans les marchés cache des ventes encore timides

À quelques semaines de la Tabaski, au marché Tilène de la Médina, à Dakar, comme au rond-point de Soumbédioune, c'est déjà l'effervescence. Toutefois, les ventes sont à la traîne, car le prix du mouton inquiète déjà de nombreuses familles

Au rond-point de Soumbédioune, le décor a changé à quelques semaines de la fête de Tabaski. Des moutons sont attachés sous des abris improvisés. Même l'atmosphère a changé, puisque l'odeur du foin et des animaux titille les narines des clients qui se font encore désirer. Nous sommes le jeudi 7 mai 2026. Mamadou Kadam, debout près de ses ruminants, prépare la nourriture des béliers.

« Les moutons sont chers et les clients ont du mal à acheter », avance-t-il. Il explique ensuite que la hausse est liée au coût élevé de l'aliment de bétail. Il précise que les prix varient entre 230.000 FCfa et un million de FCfa, selon les races et les tailles.

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Un peu plus loin, père Ndiaye, éleveur, constate la même situation. « L'année passée, j'avais déjà vendu plusieurs lots à cette période. Cette Tabaski est très calme. On a peur», soutient-il, avec inquiétude, la voix basse. En deux semaines, il n'a vendu que deux moutons. Selon lui, la race « Peulh-Peulh » reste la plus accessible, tandis que les « Ladoum » et « Azawat » sont plus chers.

Dans plusieurs points de vente, le constat est identique : les clients observent, mais achètent peu. Plus loin, à la Gueule-Tapée, le client Ousseynou Bèye compare les prix. « Un mouton que j'avais acheté à 240.000 coûte aujourd'hui environ 320.000 FCfa », fait-il constater. Faute de moyens, il préfère attendre encore.

L'achat de certains condiments pour la fête de la Tabaski se fait au même rythme. Des femmes rencontrées au marché Tilène disent s'approvisionner en petite quantité pour les denrées non périssables.

Dans ce grand marché de la Médina, les allées restent animées. Les femmes avancent difficilement entre les étals serrés. Sous un parasol légèrement déchiré, Mouhamed Ba surveille ses sacs d'oignon posés à même le sol. Assis sur un petit tabouret en bois, il soutient : « Les clients viennent surtout pour demander les prix ». Il ajoute que le kilo d'oignon local varie entre 300 et 350 FCfa et que la pomme de terre est à 500 FCfa.

« Les prix sont encore abordables », renseigne-t-il. Dans les marchés dakarois, le scénario est connu. À l'approche de la Tabaski, les prix augmentent et les produits deviennent plus difficiles à trouver. Chez les grossistes, les arrivages importants se font une à deux semaines avant la fête. Dans un entrepôt où l'odeur de terre humide se mêle à celle des sacs de pommes de terre, Ibrahima Diallo est concentré sur son téléphone.

« Ces produits ne se conservent pas longtemps. Si l'on achète trop tôt, ça peut pourrir », explique-t-il. Il ajoute que beaucoup de clients attendent les derniers jours, ce qui provoque souvent des hausses de prix et des ruptures.

Plus loin, les étals deviennent plus étroits sous des bâches usées. Les vendeuses s'installent côte à côte. Alimatou Sy, derrière une table peu fournie, arrange ses produits. « Pour le moment, j'économise encore pour acheter plus de produits avant la Tabaski », indique-t-elle. Elle vend surtout de petites quantités. Coumba Camara fait partie de celles-là. La mère de famille serre un sachet d'épices contre elle. Elle préfère attendre encore pour les légumes frais.

« Sinon, ça risque de pourrir avant la fête », justifie-t-elle. Dans les allées, Habibou Barry interpelle les passants. Selon lui, c'est parce que beaucoup attendent la dernière minute pour venir acheter.