Tunisie: SFBT - Une politique de prix stable au service des consommateurs

Dans le paysage économique tunisien, certaines entreprises jouent un rôle structurant qui dépasse leur activité industrielle. La SFBT s'inscrit dans cette catégorie, en contribuant de manière significative aux équilibres économiques et sociaux du pays.

Avec près de 6000 collaborateurs et une présence dans 15 régions, le groupe constitue un acteur majeur de l'emploi et du développement territorial. Son réseau de 22 sites industriels, répartis dans 15 régions, renforce son ancrage local et sa contribution à l'économie régionale.

Sur le plan financier, la SFBT se distingue par une autonomie notable, caractérisée par l'absence de recours à l'endettement bancaire. Cette configuration lui permet d'évoluer dans un cadre sécurisé et de faire face aux aléas économiques.

L'entreprise joue également un rôle important dans le financement de l'État. Au-delà de l'impôt sur les sociétés, elle contribue de manière significative à travers les taxes indirectes, les droits de consommation et la TVA.

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Ce rôle social se manifeste de manière avérée à travers la politique tarifaire du Groupe. Alors que l'inflation nationale a reculé de 7 % à 5,3 % sur l'année 2025, la SFBT a maintenu ses prix inchangés depuis février 2024. En acceptant de limiter la croissance de son secteur à 3,1 %, l'entreprise agit comme un véritable bouclier contre la vie chère, plaçant la protection du consommateur au coeur de sa mission institutionnelle.

Simultanément, la SFBT s'inscrit dans une démarche de gouvernance responsable, intégrant des pratiques de gestion rigoureuses et des mécanismes de prévention des risques. Au coeur de ce dispositif, la SFBT déploie une démarche RSE structurée, appuyée par un programme d'éthique rigoureux.

Cette gouvernance de haut niveau assure une résilience organisationnelle capable d'absorber les chocs économiques les plus rudes. En garantissant la pérennité de ses activités et la stabilité de son titre boursier, le Groupe remplit une mission de protection essentielle vis-à-vis des épargnants tunisiens et des investisseurs institutionnels, consolidant ainsi la confiance globale dans le marché financier national.

Passer d'une lecture comptable à une lecture stratégique

Ainsi, la contribution de la SFBT s'inscrit dans une logique globale, combinant performance économique, responsabilité sociale et participation aux équilibres nationaux