Tunisie: Industrie du luxe - Le groupe italien Pusterla 1880 investit au pays

14 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Dans le cadre d'une mission économique conjointe, l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, accompagné du président de la Chambre tuniso-italienne de commerce et d'industrie (CTICI), Mourad Fradi, a participé à Sousse à l'inauguration du nouveau site industriel de Pusterla 1880, entreprise italienne spécialisée dans le packaging de luxe.

Ce nouvel investissement industriel confirme l'intérêt croissant des entreprises italiennes pour le marché tunisien. Selon les responsables du projet, le site a déjà permis la création de 260 emplois.

À cette occasion, Alessandro Prunas a souligné que la décision d'un groupe italien, leader international dans son secteur, d'investir en Tunisie confirme une nouvelle fois la solidité d'un partenariat pleinement équilibré, capable de générer de la valeur et de contribuer concrètement au développement partagé.

L'inauguration de cette unité industrielle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre la Tunisie et l'Italie, notamment dans les secteurs industriels à forte valeur ajoutée.

Le diplomate italien a également mis en avant l'importance des partenariats économiques bilatéraux et le rôle des investissements étrangers dans la dynamique de développement et de création d'emplois en Tunisie.

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