Tunisie: Kaïs Saïed lors de sa rencontre avec la Cheffe du gouvernement - « La Tunisie ne sera pas une proie facile »

Le Président Kaïs Saïed a reçu hier 13 mai à Carthage, la cheffe du Gouvernement Sarra Zaâfrani Zenzeri pour examiner les retombées du Sommet Afrique-France de Nairobi. À cette occasion, il a réaffirmé sa vigilance face aux menaces internes et externes tout en promettant des mesures imminentes contre la précarité. Cette rencontre marque une volonté de restaurer la justice sociale et de protéger la souveraineté nationale face aux défis actuels.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier 13 mai, au palais de Carthage, Mme Sarra Zaâfrani Zenzeri, cheffe du Gouvernement.

L'entretien a porté sur les résultats de la participation de la Tunisie aux travaux du Sommet Afrique-France tenu à Nairobi, la capitale du Kenya.

Par ailleurs, le Président de la République a affirmé qu'il suivait l'évolution de la situation dans tout le pays en permanence, soulignant que la Tunisie ne sera pas une proie facile pour quiconque tenterait de la cibler, de quelque manière que ce soit, de l'intérieur comme de l'extérieur.

Le Chef de l'État a également insisté sur le fait que le peuple tunisien a besoin de décisions -- lesquelles sont imminentes -- afin de mettre fin à l'injustice et à la misère de ceux qui ont souffert de l'appauvrissement et du chômage.