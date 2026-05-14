Tunisie: Nations unies - 18 projets en cours dans la santé et les infrastructures

14 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le Secrétaire général adjoint des Nations unies et directeur exécutif de l'UNOPS, Jorge Moreira da Silva, a réaffirmé mercredi à Tunis l'engagement de son organisation à soutenir les priorités de développement de la Tunisie, notamment dans les secteurs des infrastructures, de la santé, des énergies renouvelables et de la lutte contre les changements climatiques.

Lors d'une conférence de presse au siège tunisien de l'UNOPS, le responsable onusien a souligné que la Tunisie occupe une place importante dans la stratégie régionale de l'organisation, mettant en avant son rôle de plateforme régionale et la qualité de la coopération avec les institutions nationales.

Il a indiqué que le Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable 2027-2031 est en cours d'élaboration avec les autorités tunisiennes afin d'aligner les interventions des agences onusiennes sur les priorités nationales et les Objectifs de développement durable (ODD).

Moreira da Silva a insisté sur le rôle central des infrastructures dans la réalisation des ODD, affirmant que 92% de ces objectifs dépendent de la disponibilité d'infrastructures durables et résilientes, citant notamment les équipements publics, les réseaux de transport, les infrastructures sanitaires et énergétiques.

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Il a également relevé un intérêt croissant pour les projets liés aux énergies renouvelables et à l'action climatique, appelés selon lui à devenir des axes majeurs de la coopération future entre la Tunisie, l'UNOPS et le système des Nations unies.

De son côté, la coordonnatrice résidente des Nations unies en Tunisie, Rana Taha, a indiqué que 18 projets sont actuellement en cours dans le cadre du partenariat entre la Tunisie et l'UNOPS, dans des secteurs tels que la santé, les infrastructures, les achats publics et l'assistance technique.

Elle a notamment évoqué l'acquisition d'un robot chirurgical de haute technologie, présenté comme le premier équipement de ce type dans le secteur public de la santé en Afrique.

La visite de da Silva intervient à l'occasion du 20e anniversaire du hub régional de l'UNOPS pour l'Afrique du Nord, basé à Tunis depuis 2006. Il était accompagné du directeur régional de l'UNOPS pour l'Afrique, Sanjay Mathur.

Présente en Tunisie depuis 2006, l'UNOPS accompagne le développement social et économique du pays à travers des projets liés aux infrastructures, aux achats publics et à la gestion de projets.

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