Un diamant bleu-vert vif de 5,50 carats originaire d'Afrique centrale, le plus grand connu à ce jour, a été vendu pour l'équivalent de 14,8 millions d'euros le 13 mai 2026 à Genève, un record pour ce type de pierre précieuse, a annoncé la maison Christie's.

Comme l'or, les pierres précieuses sont toujours une valeur refuge. Ce mercredi, un diamant, surnommé « The Ocean Dream », a été vendu près de 15 millions d'euros lors d'une vente aux enchères en Suisse.

Couleur, origine, mystère, cette pierre a déjà une sacrée histoire. « Chaque diamant est unique » aiment en effet à dire les joailliers. Mais celui-ci encore plus. S'il fait seulement la taille d'un ongle du petit doigt, « The Ocean Dream », 5,50 carats, est le plus gros diamant bleu-vert vif - « fancy vivid blue green », disent les experts - découvert à ce jour.

« Une alliance du bleu et du vert quasi inexistante dans l'histoire du diamant »

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« Cette alliance du bleu et du vert est quasi inexistante dans l'histoire du diamant », explique l'expert Hervé Dewintre.

Le mystère autour de l'origine de cette pierre rester entier. Seule indication donnée : sa découverte dans un État « d'Afrique centrale » dans les années 1990.

À l'époque, le Processus de Kimberley, qui trace l'origine des diamants, n'existait pas encore. Acquise par la Cora Diamond Corporation de New York, la pierre brute de 11,70 carats a été taillée en triangle, durant plusieurs mois par Mazhar Saylam, réputé pour son savoir-faire pour les diamants de couleurs hors du commun.

« The Ocean Dream » a été vendu une première fois en 2014 pour 7,3 millions d'euros. Estimée 11 millions, la pierre a donc été cédée 14,8 millions d'euros. L'acheteur a demandé à rester anonyme.