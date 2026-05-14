Afrique: Les ministres réaffirment la mise en oeuvre des principes de la Convention du courant de Benguela

Luanda — Les ministres des Pêches et des Ressources marines de l'Angola, de l'Afrique du Sud et de la Namibie ont réaffirmé mercredi, à Luanda, leur engagement en faveur de la concrétisation des objectifs et principes de la Convention du courant de Benguela, en vue du développement socio-économique, de la sécurité alimentaire et du bien-être des populations de la région.

Selon le communiqué de la 7e Conférence ministérielle de la Commission de la Convention du courant de Benguela, les ministres ont également réitéré l'engagement des États membres envers les Objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l'Objectif 14 relatif à la vie aquatique, ainsi que tout autre accord pertinent.

La conférence a passé en revue les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Programme d'action stratégique 2023-2028, tout en reconnaissant les défis liés à la mobilisation des ressources financières, au renforcement institutionnel et au développement du capital humain. Les ministres ont adopté le Plan d'action stratégique de la Convention du courant de Benguela pour la période 2023-2028, un instrument destiné à guider la gestion durable des ressources marines vivantes et non vivantes, la conservation de la biodiversité, le renforcement de la résilience face aux changements climatiques et le développement d'une économie bleue inclusive dans la région.

La conférence a également souligné la nécessité de renforcer la coopération régionale et la recherche scientifique, notamment à travers l'échange de données, la surveillance environnementale et le développement des capacités techniques, ainsi que les efforts conjoints des États membres dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les participants ont salué le soutien continu des partenaires de coopération, parmi lesquels le Fonds pour l'environnement mondial, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'Union européenne et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, à travers la GIZ, dont la contribution reste essentielle à la mise en oeuvre du plan stratégique 2023-2028. Le document final indique enfin que les ministres ont encouragé le secrétariat de la Convention à poursuivre la mobilisation de ressources supplémentaires afin de garantir la durabilité de l'organisation.