Algérie: Le Chef de l'État angolais regagne le pays en provenance d'Alger

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, est rentré au pays au début de la soirée de ce mercredi 13 mai, en provenance d'Algérie, où il a effectué une visite d'État de trois jours à l'invitation de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune.

À son arrivée à Luanda, le Chef de l'État angolais a été accueilli par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, ainsi que par plusieurs hauts responsables de l'État angolais., Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont tenu des entretiens officiels et des discussions en tête-à-tête, tandis que, parallèlement, les délégations des deux pays ont examiné des questions relatives au renforcement des relations politiques, économiques et diplomatiques.

À l'issue de ces rencontres, les deux États ont signé onze accords et mémorandums d'entente couvrant des secteurs stratégiques, notamment les hydrocarbures et le gaz, les mines, les transports, les ressources hydriques, les télécommunications, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, l'industrie pharmaceutique et la santé vétérinaire, entre autres. Après la signature des accords, le Président algérien a annoncé l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre l'Algérie et l'Angola à partir du mois de juillet.

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À cette occasion, le Président angolais a exprimé la volonté de son pays d'explorer toutes les opportunités de coopération existantes avec l'Algérie, en vue de favoriser le développement socio-économique des deux nations. Les deux gouvernements ont également réaffirmé leurs positions communes sur les questions liées à la paix, à la sécurité et au développement sur le continent africain.