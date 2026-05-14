Angola: L'Exécutif angolais réaffirme son engagement pour la pérennité du système de protection sociale

Luanda — La ministre angolaise de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), Teresa Dias, a déclaré ce mercredi à Luanda que l'Exécutif angolais mettait en oeuvre des mesures importantes pour garantir la pérennité du système de protection sociale obligatoire.

S'exprimant lors d'une cérémonie de remise de « Certificats verts » aux entreprises respectant leurs obligations en matière de protection sociale obligatoire, la ministre a souligné les différents projets en cours dans le secteur, tels que l'élargissement de la base de cotisation, la lutte contre le travail informel et l'inclusion des travailleurs indépendants, des employés de maison, des travailleurs du secteur agricole et des acteurs de l'économie numérique, entre autres.

Elle a également rappelé que l'Exécutif angolais avait lancé un vaste processus de modernisation technologique de l'Institut national de sécurité sociale (INSS), dont les résultats sont déjà visibles pour les citoyens et les entreprises. « Nous avons créé INSS Digital, conçu le Système de Gestion de la Protection Sociale Obligatoire (SGP), le système 3S, mis en oeuvre la preuve biométrique de vie et d'autres avancées qui démontrent que l'Angola construit un système de protection sociale moderne, transparent et durable », a-t-elle souligné.

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Par ailleurs, Teresa Dias a annoncé que le Certificat Vert est présenté comme un instrument incitatif spécifique visant à encourager la régularisation des dettes des contribuables envers l'Entité de Gestion de la Protection Sociale Obligatoire, afin d'assurer sa pérennité à court, moyen et long terme. La ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre légal défini par le Décret exécutif n° 178/24 du 10 octobre.

Selon la responsable, cette mesure concerne les obligations contraignantes, déclaratives et contributives, dûment régularisées sur une période égale ou supérieure à 10 ans, sans aucun retard ni manquement constaté au cours des six derniers mois. La ministre a expliqué que pour cette première édition, seules les entreprises ayant démontré leur conformité aux exigences susmentionnées ont été sélectionnées.

« La sécurité sociale repose sur le principe de solidarité intergénérationnelle : les cotisations des actifs d'aujourd'hui financent les pensions des retraités d'aujourd'hui, et les cotisations des travailleurs de demain garantiront la retraite d'autres générations », a-t-elle souligné.

Elle a expliqué que sans cotisations, il n'y a pas de versement des prestations de l'INSS (Institut national de sécurité sociale), et que pour des milliers de familles angolaises, ces prestations constituent l'unique source de revenus et la garantie d'une vie digne. « Une société qui ne protège pas ses aînés, ses malades et les familles des travailleurs décédés, entre autres, est une société vulnérable. C'est pourquoi la contribution de chacun est la protection de tous », a-t-elle souligné.

La ministre a précisé que garantir la pérennité du système est un devoir stratégique pour l'État, devoir renforcé par le fait que l'Angola a une population majoritairement jeune qui tend naturellement à manquer de ces services. « Si nous ne garantissons pas aujourd'hui une base contributive large, transparente et durable, nous compromettrons les retraites des générations futures », a-t-elle déclaré. Par ailleurs, Teresa Dias a évoqué le travail accompli par le Programme de reconversion de l'économie informelle (PREI), qui a permis de régulariser la situation de nombreux citoyens qui bénéficient désormais de cette mesure.

Elle a précisé que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, grâce au renforcement des contrôles des entreprises, garantit que toutes les entreprises déclarent les salaires réels et versent les cotisations dues. « L'État ne peut pas s'engager seul sur cette voie. Les entreprises et les employeurs doivent déclarer tous leurs employés dès leur embauche, déclarer les salaires exacts et verser les cotisations en temps voulu », a-t-elle souligné. « Le Certificat Vert est bien plus qu'un simple bout de papier ; il est porteur d'espoir, celui d'un pays où la loi est respectée, le travail est valorisé et l'avenir se construit avec assurance », a-t-elle insisté.