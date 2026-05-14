Angola: Le pays et l'Algérie renforcent les bases de leur coopération bilatérale

Les autorités angolaises et algériennes ont renforcé cette semaine les mécanismes de coopération bilatérale, dans le cadre de la visite d'État du Président de la République d'Angola, João Lourenço, qui s'est achevée ce mercredi, à l'invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune.

Au cours de cette visite de trois jours, les deux chefs d'État ont tenu des réunions officielles et des entretiens privés, tandis que, parallèlement, les délégations ministérielles des deux gouvernements s'étaient réunies pour travailler au renforcement des relations politiques, économiques et diplomatiques. À l'issue de ces rencontres, les deux pays ont signé 11 accords, dont des mémorandums d'entente dans des domaines stratégiques, notamment le pétrole et le gaz, les mines, les transports, les ressources en eau, les télécommunications, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, l'industrie pharmaceutique et la santé vétérinaire.

Suite à la formalisation de ces accords, le Président algérien a annoncé l'ouverture d'une liaison aérienne directe avec l'Angola à compter de juillet. À cette occasion, le Président angolais a manifesté son intérêt pour explorer toutes les possibilités de coopération existantes entre l'Angola et l'Algérie, en vue du développement socio-économique des deux nations. Les deux gouvernements ont également réaffirmé leurs positions communes sur les questions relatives à la paix, à la sécurité et au développement sur le continent africain.

Le programme comprenait également des visites à caractère historique et culturel, notamment au Musée national de Moudjahid, symbole de la lutte de libération algérienne. Parmi les moments forts de ces journées, on retiendra le discours du Président João Lourenço devant le Parlement algérien. Le chef de l'État angolais y a appelé à une coordination accrue entre les pays africains face aux inégalités du système international, soulignant l'aggravation des tensions dans différentes régions du monde.

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L'homme d'État a par ailleurs critiqué la logique consistant à imposer la volonté du plus fort dans les relations internationales, au détriment du droit international et de la coexistence pacifique des peuples. Lors de son séjour en Algérie, le Président João Lourenço a été décoré par son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, de la plus haute distinction honorifique décernée par l'État algérien, en reconnaissance de son engagement à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et l'Algérie.

Au cours de cette même cérémonie, le Chef d'État angolais a décoré l'homme d'État algérien de l'Ordre d'Agostinho Neto, la plus haute distinction décernée par l'État angolais aux personnes qui se distinguent par des réalisations significatives au service des nations et des peuples. João Lourenço a également visité l'usine de dessalement d'eau de mer de Fouka 2, située dans la province de Tipaza en Algérie, une infrastructure stratégique inaugurée pour renforcer la sécurité hydrique de la région et de certains quartiers d'Alger.

Il s'est également informé sur l'École nationale d'intelligence artificielle, un établissement d'enseignement supérieur d'excellence situé à Alger, dédié à la formation d'ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle et en science des données. À l'issue de sa mission d'État, le Président João Lourenço a visité la Grande Mosquée d'Algérie, l'un des plus grands édifices religieux du continent africain.

À cette occasion, le Chef d'État angolais a plaidé pour le renforcement du dialogue entre les cultures, les peuples et les différentes confessions religieuses, le considérant comme un facteur essentiel à la préservation de la paix et de l'harmonie dans le monde.

Pour sa part, le directeur général de la Grande Mosquée d'Algérie, Mohamed Maamoun, a souligné l'importance des relations historiques entre l'Angola et l'Algérie, affirmant que la présence du Chef de l'État angolais dans ce complexe religieux et culturel confirme la vocation de l'institution à servir de plateforme de rapprochement entre les peuples africains et à renforcer les liens d'amitié et de coopération. Cette visite est considérée comme historique car elle marque un nouvel élan dans les relations entre l'Angola et l'Algérie, pays qui entretiennent des relations diplomatiques depuis 1976.