Angola: Mise en relief des actions gouvernementales pour une gestion durable des ressources marines

Luanda — Le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a réaffirmé ce mercredi à Luanda que l'Angola a mis en oeuvre plusieurs initiatives pour assurer la gestion durable de ses ressources marines.

Le ministre s'exprimait lors de la 7e Conférence ministérielle de la Commission de la Convention du Courant de Benguela (CCB), qui réunit des représentants de l'Angola, de la Namibie et de l'Afrique du Sud. Il a déclaré que, grâce à la Stratégie nationale pour la mer de l'Angola, le pays promeut une économie durable par le renforcement de la planification spatiale marine, en mettant l'accent sur la souveraineté nationale et, surtout, sur la garantie de la sécurité alimentaire.

Le ministre a mentionné que le Plan national pour la biodiversité garantit la protection d'habitats spécifiques et la conservation des espèces menacées, afin d'assurer le maintien des services écosystémiques. Le responsable a souligné que cet engagement inscrit l'Angola dans les principes fondamentaux de la conservation de la biodiversité, de l'utilisation durable de ses composantes et du partage équitable des avantages tirés des ressources génétiques.

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Márcio Daniel a appelé la Namibie et l'Afrique du Sud à unir leurs forces autour d'un programme commun de développement durable dans les zones transfrontalières, en vue de protéger la biodiversité des eaux internationales et de promouvoir le partage équitable des bénéfices tirés des ressources. Il a expliqué que la Déclaration de Luanda augure bien d'une collaboration fructueuse entre les pays et rehausse le niveau de la diplomatie océanique dans la région du Grand Écosystème du Courant de Benguela.

De son côté, la ministre de la Pêche de la Namibie, Inger Zaamwani, a déclaré que son pays soutenait pleinement les efforts de développement de l'Angola, en particulier ceux des communautés qui dépendent de cet écosystème. Elle a souligné que la préservation de la santé des océans était essentielle à la stabilité et au développement durable des nations. La ministre namibienne a reconnu l'importance de cet écosystème, qui profite aux populations et aux économies, aujourd'hui comme pour les générations futures.

Elle a affirmé qu'il existait un engagement à renforcer la coopération gouvernementale, en mettant l'accent sur le transfert de connaissances et la gestion des ressources marines. À cet égard, Inger Zaamwani a déclaré qu'il était crucial d'améliorer les mécanismes de contrôle et de conservation, afin de garantir une utilisation responsable des ressources. Selon la ministre, la gestion stratégique de ces ressources est vitale, car les poissons ne connaissent pas de frontières.

Elle a défendu la nécessité de garantir la durabilité des ressources, de promouvoir le renforcement des populations marines et d'assurer un accès stratégique aux ressources à long terme. Inger Zaamwani a souligné que la pêche illégale, les couloirs de migration, les risques de pollution et l'instabilité sociale constituaient des défis majeurs. Enfin, elle a insisté sur l'importance des efforts collectifs pour garantir une économie respectueuse du climat, circulaire, socialement inclusive et économiquement viable.

La Convention du courant de Benguela (CCB) est une organisation intergouvernementale créée en 2013 entre l'Angola, la Namibie et l'Afrique du Sud, afin de gérer et de protéger conjointement le vaste écosystème marin du courant de Benguela. Première commission écosystémique au monde, elle promeut l'utilisation durable, la conservation et la restauration des ressources marines partagées.