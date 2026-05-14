Angola: L'OGE/2025 affiche un excédent de plus de 218 milliards de kwanzas

Luanda — Plus de 13,6 milliards de kwanzas ont été collectés au cours du quatrième trimestre 2025 dans le cadre de l'exécution du budget général de l'État (OGE, sigle en portugais), dégageant un excédent budgétaire de 218,398 milliards de kwanzas.

Selon le rapport d'exécution du budget de l'État pour 2025, approuvé ce mercredi par les membres de l'Assemblée nationale (31 voix pour, 8 contre et aucune abstention), les dépenses se sont élevées à 13 milliards 474 millions 841 mille kwanzas durant la période analysée. Le document, lu par la rapporteuse, la députée Nádia Monteiro, indique que les recettes perçues correspondent à une exécution de 39,54 % du montant prévu au budget. Il précise que sur les recettes perçues, 31,18 % proviennent du secteur pétrolier et 18,41 % du secteur non pétrolier, tandis que 50,41 % sont issus de financements internes et externes.

Production de pétrole et de diamants

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Le secteur pétrolier a enregistré une production moyenne de 1 051 000 barils par jour, un volume inférieur à l'objectif fixé dans le budget général de l'État pour 2025, estimé à 1 098 barils par jour. Le prix moyen pondéré des exportations de pétrole brut s'est établi à 62,6 dollars américains le baril, soit un écart négatif de 7,4 dollars américains par rapport à l'estimation approuvée et projetée de 70 dollars américains le baril. Le secteur du diamant a enregistré un volume de production de 4 353 930 carats et un prix moyen de 99 dollars américains le carat.

Il convient également de souligner que le produit intérieur brut (PIB), selon les comptes nationaux trimestriels publiés par l'Institut National de la statistique (INE, sigle en portugais), a enregistré une croissance cumulée de 3,13 % en 2025. Au quatrième trimestre 2025, le taux d'inflation cumulé, selon l'INE, s'élevait à 15,70 %.

Dépenses

En ce qui concerne l'exécution des dépenses par fonction, le rapport indique que les charges financières ont représenté 59,89 % du total, avec pour objectif d'améliorer les fondamentaux budgétaires afin de renforcer la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette. Vient ensuite le secteur social avec un taux de participation de 16,2 % des dépenses totales, les taux d'exécution les plus élevés étant observés dans les sous-secteurs du logement et des services sociaux, de la santé et de l'éducation.

Les dépenses autorisées par fonction pour les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et des technologies de l'information affichent un taux d'exécution financière de 23,80 %, soit une hausse de 4,7 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2025.

Selon le document, le ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation et ses organismes dépendants ont engagé des dépenses nettes de 120 848 000 de kwanzas, ce qui correspond à l'exécution de 40,4 % des dépenses autorisées et représente une augmentation de 23,8 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2025.

Dans le cadre du programme Kwenda II, plusieurs actions stratégiques ont été mises en oeuvre, aboutissant à l'enregistrement de 1 658 ménages, soit un taux d'exécution de 83 % par rapport au nombre de ménages payés, dépassé l'objectif établi, qui était de 117 %.

Le rapport précise que les dépenses des organes centraux de la justice, au quatrième trimestre 2025, ont été réalisées à hauteur de 40,13 %, le Conseil supérieur de la magistrature affichant le taux d'exécution le plus élevé (93,27 %), tandis que la Cour des comptes enregistre le plus faible (12,65 %).

Le secteur économique a représenté 6,84 % des dépenses totales du trimestre, soit un taux d'exécution de 33,45 % par rapport aux dépenses budgétées. Il souligne que les dépenses engagées dans le cadre du Programme d'investissement public (PIP) se sont élevées à 2 232 801 kwanzas, ce qui représente un taux d'exécution de 40,32 %.

Dette

En décembre 2025, l'encours de la dette publique s'élevait à environ 62 180 milliards de kwanzas, soit une hausse de 4 % par rapport au troisième trimestre 2025 et de 9 % par rapport à la même période de l'année précédente. De cette dette publique, 97 % représentent la dette de l'État et 3 % celle des entreprises publiques.

Le Rapport trimestriel d'exécution du budget de l'État pour 2025 présente un aperçu complet de l'exécution budgétaire, financière et patrimoniale du trimestre de référence, afin de garantir la transparence, la légalité, l'efficacité et la conformité dans l'utilisation des ressources publiques.