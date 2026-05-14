Angola: Le prix du pétrole brut Brent s'établit à 105,63 dollars US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en juillet de cette année, a ouvert la séance de bourse jeudi à 105,63 dollars US, soit une dépréciation de 1,83 dollar US par rapport à l'ouverture de mercredi.

Les prix du Brent, référence sur le marché angolais, ont baissé après que le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping aient adopté un ton conciliant lors du sommet de Pékin, tandis que les investisseurs cherchaient des indices sur le conflit en cours avec l'Iran. Mercredi, le prix du pétrole brut de la mer du Nord a fluctué entre 105,31 et 108,28 dollars US.